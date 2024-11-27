遠東SOGO耶誕點燈獻愛心 今年業績小幅增長

遠東SOGO（2845）董事長黃晴雯今天出席點燈活動也提到，今年零售業很辛苦業績成長一點點就很厲害；預期明年就會回到正常狀態，尤其遠東大巨蛋Garden City，明年將成為業績爆發新動能。針對川普上任後揚言加徵關稅， SOGO百貨是通路，這件事等百貨業影響並不大。

SOGO百貨今日與瑪利亞基金會一同舉辦「耶誕節點燈儀式」，並發起「與愛相伴 幸福童行」愛心捐點活動。黃晴雯表示，全台業績121億有望達標，將與去年表現持平，且隨著Garden City帶動年輕客群，業績比預期高2成，也有信心當全區各館開出後能有更高幅度的成長，期許明年能揮別今年零售業辛苦的陰霾，使營運能回歸正常水準。

黃晴雯提到，川普上任後揚言加徵關稅的政策，對於SOGO百貨這樣的通路商影響有限，因為關稅和匯率的波動對業務影響不大。不過，她指出，品牌商品的供應問題，例如到貨時程及品類調整，反而是更棘手的挑戰。她強調，會全力配合平台方來解決相關問題。

遠東SOGO今日與瑪利亞基金會攜手發起「與愛相伴 幸福童行」愛心捐點活動，也邀請傳愛大使-趙小僑一同傳遞愛心。希望透過邀請SOGO APP的150萬會員共襄盛舉，支持「0-3歲瑪利寶寶極早期療育服務」計畫，為孩子們點亮希望之光。

活動期間開啟SOGO APP扣除快樂購點數100點，行公益之餘還可獲得50元電子折價券。黃晴雯在點燈活動也提到，瑪利亞基金會在遲緩兒「早療服務」並開創早療「親職教練模式」，已經幫助超過1000個早療家庭重拾希望，這次活動所得點數，都將全數捐贈「瑪利亞基金會0-3歲瑪利寶寶極早期療育服務」專案，SOGO相信透過分享愛的行動力，不僅讓我們每一塊錢的消費更有價值，也讓「點數經濟」賦予最特別的意義。