天母SOGO周年慶開跑 全檔期目標11.61億元

SOGO周年慶壓軸天母店27日開跑，SOGO董事長黃晴雯親自迎賓，身穿紅綠配色喜慶服飾，期望為本次周年慶帶來翡翠與紅寶石級的銷售業績。金飾產品也成為SOGO天母店看好周年慶銷售新黑馬，周年慶買黃金還可以享更種優惠，平均一單可達20萬。

SOGO天母店首日業績估計2.19億元，年增1%，首日入店人流預估成長5%，全檔期目標11.61億元。天母店店長蕭淑英表示，作為北區百貨龍頭，今年以來天母店業績成長達2%，居全集團之冠。

蕭淑英看好北區消費族群的消費力，今年周年慶業績有望挑戰更高。除了SOGO天母店之外，整體天母商圈業績皆有提升，天母新光三越表示整體業績也呈現正成長，尤其受惠於優惠折扣、換屋潮與新餐飲品牌入駐，服飾、家庭用品、餐飲均提升20％以上，大葉高島屋也因引進新餐飲樓層引進人流，北區整體業績表現亮眼。

蕭淑英進一步指出，各業種中，家電產品的表現有望最為亮眼，配合周年慶的優惠力道，民眾得以購入平時難以下手的高單家電，整體銷售業績能與一樓櫃位一較高下。

此外，由於今年以來金價大漲，黃金產品也獲得很高的關注，平均一單可達20萬，或能成為本次周年慶的黑馬。

與其他分店不同的是，SOGO天母店主打高收消費族群，多引進高單價的保養品櫃位，並減少低價的彩妝產品。

尤其今年周年慶引進DIOR香氛世家，主打頂級氛圍感的一系列香氛與沐浴、蠟燭等，更計劃於明年引進獨家的香奈兒精品香水櫃位。此外，看準家庭型態的消費者為大宗，天母店量身打造專屬行銷活動與來店禮，設計為家庭生活使用，因此吸引大批來店人潮。