兩岸靚人物／美亞生物科技集團董事長吳宜蓁 帶領有溫度的企業

人生往往在不經意的因緣際會之下轉軌，美亞生物科技集團董事長、北京台協副會長吳宜蓁的人生在大陸職場歷經三次的跨越，從外資銀行，到生物科技研究室，近年則因為收購化妝品工廠，進入到用社會責任感來凝聚向心力，發揮善良能量的企業，她期許手下的企業能走得遠又久。

轉換跑道 從金融到生技

吳宜蓁生長在台灣，並於美國舊金山大學修習企業管理專業，畢業後2003年在台灣渣打銀行取得首份工作，人生第一次跨越發生於2006年，她申請到上海分行，帶領上海渣打銀行業務一步步往上走，短短兩年帶領渣打開了八家分行，而在偶然機會認識到獵頭，選擇到法國興業銀行擔任中國副總裁，再由上海遷移至北京。

在興業銀行的吳宜蓁當時從未想過要離開金融業，且立下要成為亞太區總裁的目標，但計畫趕不上變化，在她職涯顛峰之際，遭逢父親因病去世的傷痛，但也因此認識美國做細胞研究的團隊，且毅然決然投資李政道博士在徐州的實驗室，甚至在2012年辭掉年薪人民幣500萬的銀行工作，投入到實驗室管理。至此，進行她人生第二次的跨越。

吳宜蓁認為健康是未來的趨勢，發現細胞不光生病可以用，還可以逆轉亞健康，所以提出「抗衰」概念，而衰老就是病原找到人類的開端。

面對銀行到實驗室管理的跨越，吳宜蓁指出，外資銀行工作要管理資源、客戶，提高客戶身價，金融業強調嚴謹、仔細與管理風險，流程、細節、責任感很重要；而生技領域不光要有前沿技術，也要有嚴格管理與風險控制，要確保研發過程與產品的安全性等。

她認為生技跟金融業有雷同的地方，要嚴謹、安全，但屬性、行業差異很大。

吳宜蓁的第三次跨越則是在2022年響應北京昌平政府美麗健康產業的號召，決定收購有38年歷史、曾幫蘭蔻等知名品牌代工的北京科學城日化工廠。吳宜蓁看準大陸「國貨潮」，希望能將細胞研究與化妝品結合，建立從研發、包裝到宣傳一體的品牌，以高科技賦能品牌。

公益回饋 落實社會責任

在這三次跨越，面臨不同管理場景，過程中吳宜蓁非一帆風順，中間面臨許多挑戰與挫敗。吳宜蓁表示，一路以來，秉持創新與責任感帶領她走到現在。她特別提及集團公益事業「美亞愛心小細胞」，這個計畫是救助貧困白血病孩子，讓這些孩子找到存活的希望。

吳宜蓁不論公開演講還是受訪，都會提及愛心小細胞計畫，她說看到白血病孩子每天痛苦掙扎，而父母只想讓孩子活下去的心志，她頓時覺得「工作上挫折在這些面前都是小事」。所以每當經營遇到挫折，她就會想起這些計畫中罹患白血病的孩童，她認為「如果公司做大，因為我而活的孩子會更多」，思考至此，她就咬牙堅持，不能放棄。

吳宜蓁說，一個公司抱持的情懷與責任感會影響員工，這種向心力對管理員工很重要，而美亞愛心小細胞扮演重要角色。美亞集團在追求商業成功過程，始終不忘回饋社會，希望自己的企業是有溫度的，員工穩定性很強，讓社會覺得這家企業有社會責任，員工認同也感到驕傲，她認為，企業可以凝聚善良，讓理想員工願意跟隨是最重要的。