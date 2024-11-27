創新平台／5G+衛星基地台 通訊無死角

5G O-RAN市場的發展，助力擅長代工製造的台灣通訊產業朝白牌化設備布局，開放靈活的生態系及傳輸介面，也促使行動通訊網路逐步從專屬訂製硬體走向軟體定義。

在經濟部產業技術司的支持下，工研院研發「衛星與5G通用軟體調適基地台技術」，針對衛星、5G不同通訊場景，在開放架構進行軟體調適，快速滿足行動服務營運布建需要，也打造陸海空3D無死角通訊。

因應O-RAN開放架構下軟體定義的趨勢，工研院研發的衛星與5G通用軟體調適基地台技術，英文名稱Ameba RAN for NTN/TN convergence network，以變形蟲阿米巴命名，象徵其可針對場域應用情境進行變形與適用，在合適的商用現成硬體設備上，打造出融合地面（5G通訊）與非地面（衛星通訊）行動通訊網路的完整解決方案。

工研院資訊與通訊研究所組長許仁源表示，「服務供應商不用更動既有硬體設備，藉由此通訊技術便可以驅使手機直接連上衛星通訊，感受陸海空3D通訊無死角的高速連網，也可以適用於工廠智慧製造，甚至是藝文產業的AR、VR表演等，相當多元靈活。」

許仁源指出，回想研發之初，標準制定是技術研發、應用市場發展的根基，工研院長期深耕3GPP標準制定，近年發現不只通訊服務廠商參與標準制定，衛星廠商也開始加入，顯見在後5G時代，將5G基地台應用於衛星通訊成為發展趨勢與顯學。但非地面的衛星通訊屬於嶄新領域，在研發此通訊技術時，團隊遇到不少挑戰。

例如需要考量衛星移動速度過快、距離遙遠導致訊號頻偏、干擾與延遲、衛星方向角度等，加上當時3GPP尚在訂定衛星通訊的標準規範，團隊必須在無標準可遵循的情況下進行研發，「這相當於從0到1的突破，不僅要對於核心技術、可能的標準規範方向擁有高度掌握，也要逐一驗證內容的適用性。」許仁源說。

許仁源表示，「如同早期RAN市場，目前衛星通訊處於少數領頭大廠互相競逐的戰國時代，紛紛自訂通訊規格，彼此互不相容。因此，為協助台灣通訊設備產業搶先布局衛星通訊藍海商機，工研院早在全球行動通訊標準組織（3rd Generation Partnership Project；3GPP）制定出第一版衛星通訊標準協定之前，於2021年即攜手聯發科投入3GPP非地面通訊技術的基地台系統與使用者介面開發，甚至展示國際生態系驗證可行性，帶動產業發展。」

台灣雖擁有完備的通訊設備產業鏈，但過往以代工為主，主要商機皆被大廠掌握，隨著白牌化商機、衛星通訊市場競賽的開展，以及歐美大國傾向切割紅色供應鏈的局勢下，此項前瞻性通訊技術，將有助於台灣建構完整的自主O-RAN產業鏈，打進國際衛星通訊生態系，開創更多嶄新應用。

此技術今年也榮獲「2024全球百大科技研發獎」（R&D 100 Awards）肯定，也依不同衛星應用分別於國內外展開場域測試。在國內方面，與台灣最大電信商中華電信合作，直連中華電信衛星系統，擘畫台灣B5G衛星通訊服務，導入5G行動裝置直連衛星的應用。

在國外方面，聯發科也導入該項技術，與國際生態系夥伴進行場域測試，未來將朝商用化方向走。期望協助台灣通訊設備產業布局衛星通訊領域，迎向6G未來。