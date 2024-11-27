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連鎖效應／人資應對缺工…三項準備

經濟日報／ 李培芬（社團法人台灣服務業發展協會總顧問）
服務業缺工問題揮之不去。 聯合報系資料照
服務業缺工問題揮之不去。 聯合報系資料照

最近跟茶飲業者談到霸王茶姬時，發現話鋒遽變，不再談論其「抄中創、創中抄」的功力，反而將話題關注度都集中在「奶茶機」上，主因就是服務業缺工問題揮之不去。

與專為餐廳設計的調飲機器人不同，調飲機的功能是將餐館中非核心工作站智能化，其設計僅就工作站入手，不用連動接單。而奶茶機的設計是茶飲連鎖前台的智能設備，從接單開始簡化操作流程，從而做到精準、快速的出杯。同樣都是為了精實人力，但使用場景定位卻完全不同。

商業服務業近來熱議的「人力資源回流計畫」，開發智動化設備是有效的做法之一。前述的奶茶機與調飲機都是很好的例子。

明年台灣即將步入超高齡社會，即65歲以上人口占比逾20%，而15至64歲工作人口占總人口的比率，將於2028年低於三分之二，代表著人口紅利的消失，目前人口中位數已達45.1歲。

與人口老化對應的是少子化，少子化所連動缺工景象，成為商業服務業的普遍現況。企業人資部門必須開發出更多人才引進的管道，中高齡再就業，甚或是退休人士的再回流，都成為必須考量的選項，而相關的配套也不僅是智動化、無人化，而是多元人力資源開發，以及將人力資源聚焦在核心產值上。

在高齡化與少子化交錯之際，為了縮短學習期、降低專業門檻，商業服務業人力資源必須做好三項準備：

一、再造流程：引進自動化或智能設備之前，必須對工作流程進行重新設計，門市動線與標準流程均須再造，原有的工作站勢必重新設計與配置。

二、青銀共事：空間配置重構容易，但同仁心理與心態的準備更為重要，門市經理人首先要接納與善用中高齡夥伴，塑造良好的青銀共事氛圍。

三、全程計畫：面對中高齡就業者再回流，同時兼容不同領域的經驗，回流計畫須包含選育用留，建立友善環境與支持體系，並致力降低代際間的差距。

無人化的門市場景，反映的是人口結構變遷的縮影，已撲面而來的AI應用，如：AI收銀、AI客服、AI助理、AI業師等，甚至是AI副店長，既能將銷售數據轉化為可視化的管理報表，又能導覽、解說與查詢，關鍵是打破實體應用邊界，Al化的人力資源，虛即是實。

老從來都不是問題，這是先進社會的特徵，問題是如何老當益壯、老而彌堅，用老又用好。

AI 中高齡

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