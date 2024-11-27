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黃晴雯：遠東Garden City明年全區開幕 業績將大成長

中央社／ 台北27日電

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯今天表示，甫結束的台北店週年慶業績達標，只是今年零售業真的很辛苦，今年業績能持平，甚至有一點成長已很厲害。今年有大巨蛋遠東GardenCity生力軍加入，明年全區將開幕，她相信明年SOGO業績會有相當大的成長。

黃晴雯今天出席遠東SOGO台北店耶誕點燈，適逢SOGO台北店週年慶甫落幕，她表示，台北店週年慶業績有達標，接下來天母店、新竹店等2家週年慶也開跑，持續抱持信心。

不過黃晴雯也坦言，今年零售業受到出國潮等衝擊下，業績確實不好做。

她進一步說，去年因疫情才結束，消費出籠，讓SOGO業績衝高，屬於高基期，今年已完全恢復到疫情前的正常表現，加上今年美國和台灣都有總統選舉，還有國際戰爭與通膨居高不下，都影響民眾消費意願，「台灣人不是沒有錢消費，而是大家對消費趨於保守、觀望。」

她認為，有的消費者會將可支配所得，部分用在旅遊，部分用在零售，最後百貨要比的就是商品力與顧客凝聚力。她仍看好今年全年SOGO業績目標有望持平，甚至成長。

今年SOGO在大巨蛋開出全新商場Garden City，為台北市中心最大的購物商場，黃晴雯透露，目前雖僅開C區和D區，但業績表現已比預算高出2成，也收穫不少新的年輕客群，對於SOGO品牌升級和創新頗有幫助。

明年Garden City全區將開幕，包括零售棟和影城棟，她認為，在此挹注下，明年全年業績將會有非常大的成長。

SOGO 消費 黃晴雯

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