裕民降低燃料消耗 超大型礦砂船安裝旋筒風帆

裕民航運今天宣布，旗下32萬5000載重噸超大型礦砂船（VLOC）計畫於明年進行塢修時，安裝4支由英國Anemoi MarineTechnologies提供的旋筒風帆，估計每年可減少逾1600噸的燃料消耗、減少10%至12%的碳排放。

裕民透過新聞稿指出，此次安裝的4支旋筒風帆（5米直徑，35米高），將利用先進的風力輔助推進技術，減少燃料消耗與碳排放，估計這些旋筒風帆每年可為該型船舶減少超過1600噸的燃料消耗，同時減少約10%至12%的碳排放。

裕民進一步說，安裝旋筒風帆另一大優勢在於可摺疊倒置的系統，能減低對裝卸貨物的影響，維持船舶的正常運營。

裕民表示，明確規劃2030年至2040年逐步提升船舶使用生質燃油的比例，預估2040年至2050年以低（零）碳能源取代傳統重油，邁向國際海事組織（IMO）規劃2050年淨零碳排目標。