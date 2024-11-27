中華車：2050年目標降低54%能耗 完全使用綠電

中華車副總經理錢經武今天下午表示，中華車規劃到2050年降低54%能耗，力拚2050年完全使用綠電。

錢經武下午受邀出席經濟日報舉辦的2024產業戰略高峰論壇，分享低碳化和智慧化布局。他表示，中華車規劃到2050年降低54%能耗、相當於每年節省1200萬度電。

在太陽能光電布局，錢經武表示，目前中華車每年可透過太陽能發電約200萬度電，預估到2030年，每年太陽能有效發電量保守估計可到1100萬度至1200萬度電，力拚2050年完全使用綠電。

展望電動車趨勢，錢經武指出，電動車趨勢一定會發生，中華車面對挑戰伺機超車，持續研發電動車，策略布局電動商用車。

中華車在先前線上法人說明會表示，將在2025年量產上市3.5噸電動貨卡。中華車表示，電動商用車將搭載自主開發的三電系統（電機、電控、電池），以及先進駕駛輔助系統（ADAS）功能等，帶動協力體系升級智慧化與電動化。