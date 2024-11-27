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《KERORO 軍曹》手遊登台 展開封測體驗

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

全球超人氣經典動漫《KERORO 軍曹》以充滿想像力及詼諧逗趣的劇情，吸引全世界超過數億觀眾喜愛！承襲這部經典不朽動漫原作改編的《KERORO GUN SHOOTING》休閒射擊手機遊戲將於28日開啟為期四天的先鋒測試，開放地區包含台灣、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓和泰國等地，讓各地玩家搶先體驗KERORO迷人之魅力！同步推出先鋒測試活動，包括首次登入送、每日簽到送、每日指定時間在線送等活動，玩家只要參與活動，就有機會獲得《KERORO GUN SHOOTING》遊戲內鑽石、金幣、隨機零件箱和寶箱兌換券等豐富獎勵。

據悉，《KERORO GUN SHOOTING》擁有全球知名IP加持及數億粉絲喜愛，其遊戲開發營運商Raiwon Soft為滿足全球玩家，更於日前推出全球事前預約，全球各地玩家只要先行預約，即可於遊戲上市時獲得豐富的遊戲獎勵。

由漫畫家吉崎觀音創作且瘋迷全球的《KERORO 軍曹》，以幽默風趣的方式呈現了外星人KERORO與他的手下在地球上的滑稽生活，充滿了想像力和幽默感，吸引了全球廣大的觀眾群，不僅在日本獲得了巨大的成功，也在國際上享有盛譽，其趣味性和深度使其成為一部不朽的經典作品。

《KERORO GUN SHOOTING》是以瘋迷全球的動漫作品《KERORO 軍曹》改編而成的休閒射擊遊戲，忠實還原了原作動畫的經典元素，將喚起原作粉絲的懷舊情感。遊戲中包含6種不同玩法和5種刺激的戰鬥模式，更基於原作IP打造出獨特地圖，結合精心設計的障礙物和結構，為玩家帶來更加生動刺激的戰鬥體驗。另，玩家還可根據個人偏好來選擇個人戰或團隊戰，享受不同策略的對戰樂趣。

此外，遊戲還完整收錄了原作動畫中的13名角色、90種不同的服裝設計，更進一步提升遊戲的沉浸感。以原作動畫為靈感設計出的華麗技能動畫及角色可愛的3D建模，並結合最新趨勢打造出休閒輕鬆的玩法，豐富的遊戲系統與關卡，更能讓玩家體驗到原作的經典樂趣！將再次吸引《KERORO 軍曹》粉絲的心。

動畫 馬來西亞

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