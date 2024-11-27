觀光署首辦永續旅宿座談會 吸引逾百位業者參與

為呼應全球永續趨勢，交通部觀光署27日首次為旅宿業量身打造講座課程，並舉辦「永續旅宿座談會」，以「永續」、「前進」、「匯集」為核心，攜手產學界共同探討旅宿業永續轉型的實踐之道，吸引超過百名的旅宿業者、地方政府及相關單位參與。

交通部觀光署長周永暉表示，旅宿業是觀光產業鏈中的領頭羊，兼具扮演重要角色，不僅提供住宿服務，更可串聯餐飲、遊程等多元服務，必須與時俱進，引領大家共同倡議永續旅宿。本次座談會集結7位產學界重量級講者聚焦永續旅宿的趨勢、新商機與推動課題，並延續種子培訓課程內容，再次深入探討全球永續標準的核心目標、發展機制與路徑，透過焦點對談的方式，與旅宿業者交流與對話，以提供旅宿業者可行的轉型策略。

台灣觀光地方創生協會理事長蔡文宜分享，台灣需要更多符合國際ESG標準及生態循環設計旅宿服務，進而回應未來Z世代的旅遊消費趨勢，創造無限商機。資誠永續發展服務公司協理Irene Wu，主要聚焦在大型飯店業永續新商業模式，說明如何透過國際框架，撰寫永續報告書，提升企業永續溝通與品牌價值。除了住宿外，交通運具更是旅遊產業減碳的一環，國立陽明交通大學馮正民教授分享「淨零低碳運輸」的重要性，旅宿業者可利用綠色運具與替代能源，建構環境保育及能源節省的永續策略。

台灣永續旅行協會理事長陳盈潔為旅宿業探究如何透過全球永續旅遊委員會（GSTC）所制定的全球永續旅遊準則，對齊國際綠色標準，從管理、文化、環境三方面實現永續發展，鼓勵旅宿業者於公司內部進行永續管理，強調永續發展持久的價值觀念，並非僅看重經濟效益。

晶華酒店（2707）董事總經理吳偉正強調，旅館將持續擘劃永續願景與戰略方針，加強落實國際永續認證標準。壓軸分享的國立高雄餐旅大學觀光研究所劉喜臨教授則認為，「永續觀光新旅宿」的型態是未來趨勢，旅宿業以永續打造獨特的觀光品牌形象，創造商機的同時，也可致力於觀光的社會永續發展。

未來觀光署將持續引導旅宿業逐步實踐永續轉型，導入永續發展的思維，進而在旅宿產業鏈形塑永續共識，提升市場競爭力，並將持續鼓勵旅宿業積極取得國內外永續、節能減碳、綠色環保等相關認證或標章，提供申請費用80%以內的補助，最高可補助至新臺幣10萬元，與業者攜手建構低碳的旅遊環境。