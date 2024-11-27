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冠德簽下「新北環狀線板橋開發案」 投資額39億元、預計2030年完工

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
「新北環狀線板橋站捷運開發案」27日舉辦簽約典禮，由新北捷運局長李政安(左四)、冠德建設總經理張勝安(右五)共同主持簽約儀式。圖／業者提供
「新北環狀線板橋站捷運開發案」27日舉辦簽約典禮，由新北捷運局長李政安(左四)、冠德建設總經理張勝安(右五)共同主持簽約儀式。圖／業者提供

冠德（2520）拿下的「新北環狀線板橋站捷運開發案」27日舉辦簽約典禮，全案預計投資金額約39億元，將興建地下7層、地上24層地標型商辦大樓，預計2030年完工。

冠德建設近年積極布局大型公辦都更，27日「新北環狀線板橋站捷運開發案」簽約典禮，由新北捷運局長李政安、冠德建設總經理張勝安共同主持簽約儀式，正式啟動開發計畫。

張勝安表示，冠德長期耕耘軌道建設，目前已擁有13件聯開案實績成果，透過多元產品規劃、永續建築工法及城區經營策略帶入軌道開發案中，共同推動城市永續發展。

此次簽約的「環狀線板橋案」則為冠德第14件聯開案，該案之樞紐優勢將扮演城市未來發展的關鍵角色，因此集團也將全面挹注資源、結合產業界合作，期望打造成為產業升級與數位轉型的核心，同時符合高規格的永續標章規範，推升新北市成為國際級重要城市。

新北捷運局李政安局長致詞表示，板橋站捷運開發案位居新北核心交通樞紐，將興建商業及辦公空間，並設置可容納兩百人的大型國際會議廳，未來開發完成後，交通、環境、產業、人才等四大面向將全面升級，提供就業人口1,700人進駐大樓，同時透過轉運站及捷運車站空間改造，優化動線及空間利用，並串聯臺、高鐵、捷運板南線與國家兒童未來館，活化周邊經濟發展。

「新北環狀線板橋站捷運開發案」與捷運環狀線及新北板橋轉運站共構，串聯新北市最重要產業園區及居住人口行政區，周邊商業發展成熟，百貨、飯店及商辦林立，為新北政經發展核心，近年更有多家國際知名企業、科技大廠陸續進駐板橋，帶動新北產業朝向數位化、高值化等升級方向發展。

秉持結合基地區位潛力及市府發展政策，該案將興建地下7層、地上24層推動產業人才升級、落實永續淨零策略的商辦大樓，總樓地板面積1.2萬坪，規劃低樓層空間為零售店面與新創基地、6樓以上為辦公空間，並設置大型國際會議廳，投資金額約39億元，預計2030年完工。

此外，為了積極響應2050淨零碳排政策，該案目標取得鑽石級綠建築標章、鑽石級智慧建築標章、低碳建築1級、建築能效標示1+級及美國LEED認證白金級，期望打造為車站人流串聯、新創人才培育、產業升級交流的重要平台，引領新北市邁向國際級城市永續發展。

新北環狀線板橋站捷運開發案示意圖。圖／業者提供
新北環狀線板橋站捷運開發案示意圖。圖／業者提供
新北環狀線板橋站捷運開發案示意圖。圖／業者提供
新北環狀線板橋站捷運開發案示意圖。圖／業者提供
新北捷運局局長李政安（左）與冠德建設總經理張勝安（右）共同主持簽約儀式。圖／業者提供
新北捷運局局長李政安（左）與冠德建設總經理張勝安（右）共同主持簽約儀式。圖／業者提供

商辦 捷運環狀線

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