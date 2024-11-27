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和泰車：台灣車市上調估近46萬輛 市占率目標35%

中央社／ 台北27日電
圖為民眾到和泰車代理的TOYOTA賞車。聯合報系資料照片／記者黃淑惠攝影
圖為民眾到和泰車代理的TOYOTA賞車。聯合報系資料照片／記者黃淑惠攝影

和泰車今天預估，今年台灣車市規模可接近46萬輛，比原先預期更好，預估和泰車今年合計銷售16萬輛，市占率目標35%。

和泰車下午舉行法人說明會，觀察今年台灣車市，發言人賴志偉預估規模可近46萬輛，相較之前預估相對樂觀，台灣車市相對穩健，未受全球經濟影響。

展望和泰車今年銷售目標，賴志偉評估，集團預估合計銷售16萬輛，市占率目標達到35%，其中TOYOTA車型預估銷售12.55萬輛，LEXUS銷售2.85萬輛，HINO商用車銷售6000輛。

賴志偉說明，最新銷售目標較上次法說會有些落差，部分受到市場環境影響調整，不過包括TOYOTA和LEXUS還有部分訂單尚未消化，無法反映在今年實績。

和泰車 車市

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