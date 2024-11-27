圓展MD330UI 成為全球首款Zoom認證醫療級攝影機

圓展（3669）宣布，旗下AVer MD330UI醫療級PTZ攝影機成為全球首款取得Zoom認證、適用於醫療照護領域的專業攝影機。Zoom近期積極拓展醫療領域，為醫療專業人員提供符合美國健康保險流通與責任法案（HIPAA）規範的安全通訊平台，而MD330UI的認證更彰顯雙方攜手推動遠距醫療與虛擬健康照護技術的願景。

圓展科技副總經理鄭錫聰表示，這次的認證代表遠距醫療發展的重要突破。我們很榮幸能與Zoom攜手合作，為醫療院所打造更可靠、更優質的診療環境，進而提升整體醫療的服務品質。

做為首款獲得Zoom認證的醫療級攝影機，MD330UI不僅符合Zoom的醫療視訊標準，更適合各類醫療環境使用，該攝影機並符合IEC 60601-1-2醫療級認證，更適合在醫療場景中運行，且搭載先進的IR夜視功能，確保在低光或夜間環境中依然能提供清晰影像，滿足24小時的遠端照護需求

配備雙向語音系統，無需額外連接音訊設備，單一裝置即可實現醫生與病人之間的雙向溝通。

至於靈活可拆式攝影鏡頭設計，方便醫療人員捕捉到難以拍攝的角度，適合床邊護理和其他醫療場景。圓展表示，通過Zoom認證後，MD330UI將能無縫整合Zoom Workplace for Healthcare健康照護解決方案和臨床醫師解決方案，促進協同合作、預約管理以及遠距醫療服務。MD330UI鏡頭具備優異的PTZ功能，使醫療保健專業人員能夠在諮詢期間輕鬆調整攝影機視角，進一步提升遠距醫療的效率和品質。

MD330UI在Zoom積極布局醫療市場之際獲得認證，具有指標性意義，除了彰顯圓展在醫療視音訊AI技術的領先地位，並開啟健康照護的嶄新篇章。透過與Zoom的策略合作，圓展期待為全球醫療機構帶來更高品質的遠距醫療體驗。