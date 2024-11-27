中福啟動中壢2.1萬坪土地開發計劃 資產活化邁步
中福（1435）董事長陳建27日表示，公司擁有豐厚資產，尤其在桃園中壢廠區擁有2.1萬坪土地，如何活化資產，並推動轉型，是當務之急。中壢廠區的開發或處分計劃，攸關中福下一階段的發展，新團隊進駐後，將積極活化資產，推動業務改造。
中福原為紡織大廠，擁有豐厚資產，包含位於新北市中和鬧區的700多坪總部，以及桃園中壢區土地，因台灣產業結構轉型，紡織業外移，除部分區域租賃外，絕大部分區域閒置，已有十年未能有效利用。在新經營團隊進駐後，即著手進行資產重整，包括處份台中經營不善的酒品公司、將中和總部辦公室整頓翻新，除保留小部分辦公使用外，今年2月已全部出租，每年可挹注約600萬元收入，開創穩定現金流。
過去中福以出租中壢廠房為主要營收來源，然因現有廠區已老舊，原承租廠商已退租。陳建表示，中壢廠為丁種建地，位處主要幹道中正路上，不僅鄰近高鐵青埔站、高速公路與中央大學，且坪數大，產權完整，土地方正，為北部難得的大面積待開發土地，發展潛力雄厚。經日前董事會決議，積極研擬開發或處分計劃，為公司創造長期收益。
展望後市，陳建表示，在歷經兩年資產整理後，公司將持續致力資產活化，開創穩定的收益，目標使中福擺脫連續虧損及超過20年未發放股利的窘境，重返獲利軌道。
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