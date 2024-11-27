台泥連三年蟬聯碳競爭力100強 碳生產力連三年成長居冠

台泥（1101）27日表示，商業周刊與台大風險中心產業氣候風險研究團隊針對國內900多家上市公司中進行「碳競爭力100強」評鑑，台泥榮獲「雙第一」：台泥是減碳關鍵企業總分榜首，同時也是營收千億大型減碳關鍵企業，碳生產力連三年成長居冠的公司。而持續三年入榜的僅有33家企業，台泥為其中一家。

台泥總經理程耀輝27日代表出席受獎，他表示，董事長張安平自2017年接任，開啟台泥大航海時代，台泥的足跡已遍及全球五大洲、11個產業，13個國家。張董事長要求台泥全球16,000名，50個國籍員工，從心減碳、愛物惜福。

程耀輝指出，七年來，台泥總資產從台幣2,700億增加到5,900億，累計減碳超過1,000萬噸。台泥在全世界想方設法減碳，包括在台灣花蓮運用氣化爐，幫花蓮處理垃圾，產生的高溫氣體，排到水泥窯取代煤炭燒水泥；在非洲喀麥隆燒可可果殼、鍛燒沒人要的黏土製作水泥原料，大幅減少二氧化碳排放。台泥一路走來，滿路荊棘，但證明了人類可以一邊減碳，一邊持續發展高度文明。

張安平在日前法說會上指出，台泥在2017年就已經看到水泥業最重要的競爭條件為「碳」，目前台泥在台灣生產的水泥排碳率約0.758，低於同業平均約0.83至0.88，未來在依循SBTi1.5度目標下，2030年台泥兩岸水泥廠較基準年降27%至0.552。此外，他也提及，台灣對國內高碳排產業徵收碳費，卻沒有向進口高碳排產品徵收，他期許政府加快台版CBAM的規劃腳步，不要比歐洲CBAM慢，以免台灣的水泥市場有可能因此被進口水泥侵害。