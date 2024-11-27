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北市老舊透天店面身價看俏 甜點業者砸2.2億購入
據實價揭露，北市士林區中山北路一處四層樓透天店面，8月交易2.2億元，包含建物95.34坪、土地32.97坪，買方為甜點代理商；目前一樓維持原租客喜餅糕點業者營業，二樓則是買方自用登記為辦公室。
而北市士林捷運站旁的中正路上也有整棟透店交易，9月成交1.35億元，包括建物79.92坪、土地31.76坪；該建築屋齡已60年，目前一樓是茶葉門市，二、三樓則是醫療診所。
台灣房屋士林捷運加盟店店長陳宏輝指出，這次交易的士林透天店面，就位在捷運士林站旁，且附近有士林中小學，學生、通勤和觀光人潮都相當多，該路段也是士林主要的商圈幹道。該區段租金行情每月約15~18萬元左右，二樓以上樓店則租金行情大約是半價，若租客長期承租，店面租金應該還有友情價。
陳宏輝表示，而去年對面的連鎖書局「墊腳石」由租轉買，以1.38億元買下整棟透天店面，顯示即使建築屋齡已高，但經過建築結構強化或外部拉皮裝潢後，未損店面價值，呈現越老越值錢。
第一建經研究中心副理張菱育指出，政策「管住不管商」，像是店面、商辦等的商用型不動產，通常貸款成數為7~7.5成。
不過張菱育強調，若買方已持有兩間店面以上，將依照各家銀行之規定，並評估貸款人的個人財力，可能會再減少貸款成數。
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