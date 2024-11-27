隱形冠軍出手 前九月台中億元以上工業地產交易量突破60億元

據實價登錄資料，今年前九月台中億元以上工業地產交易量達63億元，購置主力為自用型企業買方；信義全球資產中區商仲部總監陳光裕分析，今年企業增產擴廠動能強勁，台中又是隱形冠軍產業群聚地之一，在當地廠商加碼投資下，帶動廠房、工業土地交易擴大。

信義全球資產中區商仲部總監陳光裕表示，景氣緩步回溫，廠商擴廠需求漸強，以信義全球資產協助企業客戶布局中區工業地產的經驗來看，包括以8.37億元成交台中工業區土地、3.7億元成交太平區千坪廠房、1.95億元成交近大里工業區廠房，五年來總銷已達62億元，看得出市場交易動能強勁，且買方主要鎖定兩種類型的工業不動產，包括現況良好的廠房及精華工業土地。

陳光裕指出，買方積極布局工業廠房，尤其是位在指標工業區、可立即投產的工廠。

陳光裕分析，對企業買方來說，購置此類產品有兩個優點，首先可省下廠房興建時間，購入後只需稍加改建就能投入生產，可更有效率地增加產能、把握市場商機；其次，進駐指標工業區，可享園區資源及產業群聚效益，提升企業營運效率及品牌形象。

陳光裕觀察，因應智慧化產線升級、綠能減碳等產業趨勢，企業對新式廠房需求殷切，購地自建廠房的需求也隨之增加。而新廠落成後，企業也能將閒置舊廠進行出租或出售，強化財務結構、充實營運資金，是充滿彈性的資產配置策略。