載客人次血崩下滑…國光客運推2計畫拚升級 未來還可兼台積電「貨運」？

城際大眾運輸兩樣情，2023年，高鐵的載客人次正式突破疫情前（2019），尖峰時段往往一位難求，但國道客運的載客人次卻血崩下滑，從8千萬掉到5千萬，擁有千餘輛大客車、營運超過100條路線的市場龍頭國光客運，也宣布退租台北轉運站2樓。面對這波寒冬，國光客運向《遠見》透露，將祭出兩項新措施來開源節流，甚至也有意願搶搭台積電商機。

公路局數據顯示，2019年國道客運載客人次約在8138萬左右、營收則超過100億新台幣；但到了2023年，載客人次只剩5209萬，僅較疫情前恢復64%，營收更大幅下滑至58億元，等於只剩下原來的57%。

相比同期高鐵載客人次的數字增長，更顯得國道客運載客人次的下滑宛如「雪崩」。高鐵載客人次從6741萬成長至7308萬，疫情前還落後國道客運約1400萬人次，沒想到疫後狀況就完全翻轉，變成國道客運反落後高鐵2100萬人次。

開往南部的車次，常常30個座位坐不滿5人

這樣的旅運人次變化，使得原本的「金母雞」公路運輸，成為人人退出的賠錢貨。包括阿羅哈客運、日統客運停駛公路運輸，連國光客運、新竹客運、三重客運也為了節省成本，選擇退租台北轉運站2樓，將站台移至租金較低的3、4樓營業。

「對現在年輕人來說，不論平常日或假日，第一優先選擇一定是高鐵，高鐵沒票才會輪到台鐵、公路客運。」國光客運副總經理徐燈波以連續假日的預售票為例，以往在連假一週前左右，公路客運約可賣出4、5成的預售票，但到了現在，有時候一班從台北開往台南的車次，30個座位還載不到5人，等於是開一班賠一班。

國光客運副總徐燈波。遠見記者黃菁慧攝影

新一代乘客搭車重時效，寧花錢搭高鐵

這幾年來運輸需求會有這樣的變化，徐燈波總結幾個原因，包括：乘客更重視時效性，而較不在意票價，與其省幾百元塞在路上5、6個小時，寧願多花一點錢，90分鐘就從台北坐到高雄。另外，2019年全台自用小客車約685餘萬輛，但短短4年過後，自用小客車總數飆升至733餘萬輛，等於在疫情期間又多了近50萬輛車，導致塞車問題更加嚴重，這又反過來降低民眾搭乘公路運輸的慾望。

不過高鐵再怎麼方便，由於站點固定，只設置在西部走廊，且許多站點都位於非市中心的郊區，終究無法滿足民眾行的「最後一哩路」的需求；加上原來搭乘公路客運的族群，大多為學生、老人……等社會上經濟較為弱勢的族群，若國道客運載客人次繼續雪崩下滑，導致未來公路運輸全倒，將是台灣交通平權的一大斲傷。

為了扭轉這股持續下滑的趨勢，徐燈波除呼籲政府透過政策端進行調整外，也透露國光預計將於今年底推動兩項新計畫，協助公司開源節流、轉型升級。

明年購置143輛電巴，一年可減數千萬營運成本

在硬體方面，國光客運將於明年起購置第一批城際電巴143輛，一方面響應政府政策；另一方面就商業考量，新車不但可以提供給旅客更好的乘坐體驗，電動車每公里的燃料成本，較柴油車少了2.23元，維保成本也較柴油車低，以及折舊成本，換算下來，一年可節省營運成本約7800萬元新台幣。

而這143輛新車，由於目前電巴的電池仍有續航力的問題，將先投入新竹以北的運輸服務，中南部地區可能還要再等等。

推Line訂票系統，搶年輕族群

另外在服務方面，為適應現代民眾價值觀的轉變，國光客運也預定最慢明年第一季推出Line的訂票服務，讓整個訂票服務更親民，只要在手機上滑一滑，無需至車站就能買到票，更方便民眾規劃自己的行程。「終究高鐵的票價還是稍微高一點，年輕人如果不趕時間，將訂票服務做得更便利，他可能就有意願搭乘。」

鎖定原有的基本盤、擴大年輕人搭乘意願外，也可將客群分眾化，聚焦在其特定需求。徐燈波觀察，國光客運駛往南投日月潭的車次，許多乘客為腳踏車愛好者，到達景區後騎車遊山玩水，未來國光客運也可以聚焦在這一塊需求，將部份空間釋出，方便旅客攜帶腳踏車走遍全台各地。

除了原有的載客服務外，未來如何開源，國光更不將目光僅限縮在「人」的部分，對宅配物流市場也有相當的興趣，特別是現階段物流業也在缺駕駛，服務網絡難免顧不上偏鄉地區，這讓國光客運「定時、定點、定班」的特性，更顯得優勢。

台積電零件請客運送？

徐燈波以台積電在南部地區的廠房為例，不論是台南廠、高雄廠，若有急著送件的文件或零件，未來都可以委由國光客運運送，早上送件，中午前就可送達北部地區，一解分廠的燃眉之急。目前國光已跟政府相關單位就這方面展開討論，他期盼未來能有限度開放，讓國光也能做快遞。

徐燈波強調，這類的貨運服務國光並非「門外漢」，其實過去這段時間早有經營。位於台中的梨山賓館、武陵農場等偏鄉地區，長年來都委託國光客運定時、定點運送相關貨物，甚至南部的精緻農作物，例如炮彈蓮霧、柳丁及葡萄，也都載過，證明「客運」兼當「貨運」的策略可行。

「目前中南部車次，可能平常載的人都不到座位的1/3，那置放行李的地方、甚至後面一、兩排的空位，就可以拿去做運用。」徐燈波透露，這段時間以來，也有中南部的民意代表向國光反映，能否協助在地的農作物運輸，「宅配那邊又叫不到，不然叫到就要排個兩、三天，當地民眾覺得很不方便，」顯示相關需求可炙。

面對這股寒冬，國光客運使出渾身解數力推轉型，能否柳暗花明又一村？未來市場會說出自己的答案。

（本文出自2024.11.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）