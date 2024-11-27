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華航公益棒球營前進花蓮 攜手陳偉殷、陳鏞基、陳柏毓培育明日之星

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
中華航空長期支持台灣體育發展，五度舉辦公益棒球營，由資深副總經理陳奕傑（後排右二）前往花蓮開訓，知名職棒球星陳偉殷（後排左二）、陳鏞基（後排右一）及陳柏毓（後排左一）與百名小球員熱情分享棒球技巧。華航提供
中華航空長期支持台灣體育發展，五度舉辦公益棒球營，由資深副總經理陳奕傑（後排右二）前往花蓮開訓，知名職棒球星陳偉殷（後排左二）、陳鏞基（後排右一）及陳柏毓（後排左一）與百名小球員熱情分享棒球技巧。華航提供

華航長期支持台灣體育發展，27日五度舉辦公益棒球營，首次移師花蓮辦理，由知名職棒球星陳偉殷、陳鏞基及陳柏毓於花蓮縣立棒球場，與花蓮在地6所小學棒球隊百名小球員熱情分享棒球技巧，以近距離互動訓練，鼓勵學童逐夢飛翔，揮出自我。

為協助花蓮地震災後復原，華航特別選定花蓮舉辦本次公益棒球營，由資深副總經理陳奕傑開訓，希望藉由球星專業的經驗分享與親身指導，以及透過趣味的實戰演練，鼓勵小球員熱愛運動。華航以實際行動力挺地方發展，提供花蓮地區學校關懷，激勵學子擊出夢想全壘打。

五年來不曾缺席華航公益棒球營的職棒球星陳偉殷，今天偕同首次參與的陳鏞基及陳柏毓，就各自專業教導學童傳接球、揮棒訓練，傾囊相授豐富的訓練內容。陳偉殷表示棒球不僅僅是一項運動，更是一種能啟發成長和傳遞價值的途徑，期許孩子明白只要持續努力並堅持到底，未來必定能夠在棒球場上閃耀屬於自己的光芒；陳鏞基感謝華航舉辦這項有意義的活動，希望自己所學的技術及知識，對小球員的棒球路上有實質幫助，有朝一日為國爭光；陳柏毓則很高興能參加公益棒球營與小朋友玩在一起，希望他們能夠好好享受棒球帶來的快樂。

華航重視體育人才培育，長期投入社會公益，連續多年舉辦公益體育活動，今年度已完成桃園領航猿公益籃球營及莊智淵公益桌球營，未來將持續與合作選手規劃公益運動營，希望藉由不同的運動項目訓練，提升台灣健全體育環境，以具體作為回饋社會，傳遞正面能量。

職棒球星陳偉殷五年來不曾缺席華航公益棒球營，親身指導小球員傳接球技巧。華航提供
職棒球星陳偉殷五年來不曾缺席華航公益棒球營，親身指導小球員傳接球技巧。華航提供

華航 運動 體育

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