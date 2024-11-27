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不當開除員工？ 賈永婕澄清：一切都依照規定
台北101董事長賈永婕被爆上任後不當開除員工，賈永婕今親上火線，開直播澄清，表示該名員工是前任董事長張學舜的秘書，也與對方達成協議，一切都依照規定，給予的資遣費也優於勞基法。
有周刊爆料指出，賈永婕上任後，友人曾拜託她多多關照旗下某員工，雙方聊得很盡興，不過隔天那名員工竟立刻被開除，人脈是賈永婕的強項，此舉令人不解。
但賈永婕表示，其實沒有友人來拜託這件事，但的確有各方勢力來關說，而該名員工是前任董事長的秘書，而工作意願與態度，所得到的訊息也並不是那麼正面，發生時間點為2個月前，到大約2星期前才處理完畢。
賈永婕強調，這件事情在處理過程中沒有任何瑕疵，也用良性的溝通來達成很好的協議，離職金也給了優於規定的資遣費，「不是友人來拜託，而是各方勢力來請我要怎麼做，可能我的做法不是符合他們的期望吧。」
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