德儀推出全新MCU可實現邊緣AI和領先業界的即時控制

德州儀器（TI）今（27）日推出兩款全新即時微控制器系列，為工程師提供更多進步的功能，使其在汽車和工業應用領域實現更智慧、安全的處理作業。

TI的C2000 MCU TMS320F28P55x系列為業界首款具備整合式神經處理單元（NPU）的即時微控制器產品組合，可實現高度準確、低延遲的故障偵測；F29H85x系列採用TI新款64位元C29數位訊號處理器核心建置而成，可提供具備整合式安全和資安功能的先進架構。

TI嵌入式處理資深副總裁Amichai Ron表示，工程師想方設法，以設計更為節能、決策速度更快的汽車和工業應用。這也使得市場持續增加某些需求，包含擴充性更高的處理能力、更大的記憶體，以及晶片內建資安措施。數十年來，C2000 MCU持續幫助製造商測量和處理現實世界的數據資料。今天更在C2000產品組合中強化即時性能和邊緣AI，使工程師得以解決更複雜的問題。

現今工程師在設計系統時所面臨的挑戰，包括如何使這些系統即時做出準確、智慧的決策，以執行如在太陽能與儲能系統中進行電弧故障檢測，或是預測行維護中的馬達軸承故障檢測的功能。TI全新的C2000™ TMS320F28P55x系列是業界首款具備整合式神經處理單元的即時 MCU，可透過即時處理功能確保性能一致，進而滿足前述的挑戰。

TMS320F28P55x系列中的NPU可減輕主要CPU執行神經網路模型的負擔，因此相較於軟體實作，降低五至十倍的延遲，實現更快且準確的決策作業。此外，在整合式NPU上運行的模型可透過訓練，學習並適應不同的環境，並用以協助系統故障偵測，準確度超過99%，進而在邊緣以更充分的資訊做出決策。TI完整的AI工具鏈包含已進行過優化、測試的特殊應用模型，幫助任何經驗的工程師都能輕鬆駕馭AI模型開發程序。