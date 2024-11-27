今年赴日投資破54億元！勤業眾信給台企全方位提醒

看準赴日投資熱潮，勤業眾信聯合會計師事務所27日舉辦「台企赴日投資研討會」，完整解析台企赴日投資時，所面臨之投資併購、法律、公司設立、稅務議題、不動產及台日會計與審計等差異等，從為台灣和日本的角度探討市場概況與機會。

勤業眾信市場發展營運長暨資深會計師姚勝雄表示，據經濟部投資審議司資料，2024年度台灣對日投資金額創新高，截至今年10月已達76件，高達約54億5千萬，其中以電子零組件製造業為投資大宗。

姚勝雄指出，最受矚目的案例為台積電申請對日本熊本縣二廠進行增資，是繼2021年與日本索尼半導體（Sony Semiconductor）合資興建新廠後，再度對日本的大型投資案，顯示台積電將持續深化與日本當地供應鏈業者合作的決心與戰略布局。

產業聯盟尋找創新的可能性時，勤業眾信日商服務資深執行副總經理近藤晴彥提醒，企業除了需掌握投資併購交易基礎程序以外，亦需留意日台文化差異以及日本法規制度，如《外匯及外國貿易法》、《獨占禁止法》、《金融商品交易法》等相關管理規定、日本上市公司發行新股時既有股東新股優先認購權差異、新股折價方式差異等議題，方能順利完成投資併購交易。

德勤商務法律事務所主持律師陳盈蓁舉例，外人投資原則上是採事後申報制，但若涉及核心業種，如半導體、先進電子零組件、醫療器材等，仍應事前許可取得。而股權架構設計、持股比例與企業經營權力息息相關，留意需取得過半股權才能享有控制力。

勤業眾信日商服務協理五十嵐祐介也說，台企赴日投資前需慎重考量資本金等初步規畫，也需審慎確認公司經營項目，是否符合日本外匯法中須事前申請的規定，企業也應與各領域的日本專家緊密合作，以利於企業自己所設立的期限內完成相關作業。

Deloitte日本Inbound業務團隊合夥人三浦正曉建議，為掌握最新日本優惠措施，Deloitte日本在今年9月推出了「Japan Incentives Insights（JII）」優惠措施的免費檢索網站，所有資訊可以以日文及英文瀏覽，台灣企業可透過其網站搜尋相關資訊，推行自身赴日投資方案。