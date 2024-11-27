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時代國際飯店與豪國際集團續約 開啟合作新篇章

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台北Ｗ飯店宣布與萬豪國際集團續簽合作協議，攜手再創新里程，圖左為萬豪國際集團大中華區總裁毛怡冰，圖右為統一企業集團及時代國際飯店股份有限公司董事長羅智先。時代國際飯店／提供
台北Ｗ飯店宣布與萬豪國際集團續簽合作協議，攜手再創新里程，圖左為萬豪國際集團大中華區總裁毛怡冰，圖右為統一企業集團及時代國際飯店股份有限公司董事長羅智先。時代國際飯店／提供

台北Ｗ飯店宣布與萬豪國際集團續簽合作協議，攜手再創新里程。昨日由萬豪國際集團大中華區總裁毛怡冰，與統一企業集團及時代國際飯店董事長羅智先，續簽合作協議。

同時，台北Ｗ飯店全館客房翻新預計於2024年底完工，將環保美學與支持在地的元素融入空間細節。

台北W飯店自2011年開幕至今，以創新設計吸引大眾目光，隨著今年度邁入尾聲，台北W飯店展望未來新篇章，力邀去年甫進駐館內的現代法式餐廳「Seasons by olivier e.」創辦人、坐擁27顆米其林星肯定的知名主廚Olivier Elzer勝任台北W飯店「西廚顧問」，優化酒吧、客房餐飲與宴會廳之西式佳餚服務，提升賓客體驗。

羅智先表示，本次與萬豪國際集團的續約，不僅是對過往合作成果的肯定，更象徵台北W飯店未來更多可能性的開展。無論是全館翻新、或餐飲服務優化等新動向，皆旨在持續以創新精神與非凡品質滿足每位貴客需求，帶來別具特色的個性化奢華體驗。

萬豪國際集團大中華區總裁毛怡冰表示，很高興能夠延續與時代國際飯店的長期合作。台北W飯店自開幕以來，一向為W品牌在亞太地區的標誌性飯店之一。在品牌全新升級策略的推動下，相信台北W飯店即將以各項值得期待的新計劃，持續引領風潮。

身處市場快速變化的趨勢下，為更加貼近旅客需求，台北W飯店自2023年啟動全館「微整形」作業，再度邀請英國頂尖設計公司 GA Design International操刀規劃，延續開幕以來的「Nature Electrified自然大放電」理念，以現代科技打造時尚度與功能性同步升級的舒適環境。

W飯店 餐飲

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