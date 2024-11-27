上任後頻爆爭議 101董座賈永婕：相信舊勢力邪不勝正

台北101董事長賈永婕上任後大力行銷台北101，但日前舉辦「夢想高飛」特展，高樓點燈卻被質疑公器私用，賈永婕強調一切都符合行政流程，但仍遭到不少攻擊。對此，賈永婕也坦言，受到舊勢力的破壞，更強調相信邪不勝正。

台北101日前為贊助特展的企業點燈，但其中「德杰集團，永婕同心」的字樣，置入董事長賈永婕個人及丈夫王兆杰的企業名稱遭質疑公器私用。賈永婕表示，贊助的10家企業都有點燈，並非只有德杰集團，而16個字的點燈字樣，後面8個字則是由捐款企業自行決定。

賈永婕表示，如同樣捐款的霈方國際，點燈字樣是「霈方強棒，美力時尚」，而此次惹議的「永婕同心」，因為夫妻兩人名字都有「婕／杰」，其實就是德杰集團的slogan。

但賈永婕今再被爆，上任之後友人曾拜託她多多關照旗下某員工，而隔日該員工竟立刻被開除，令人不解。但事後該名友人表示：「這是前一任總經理留下的人事難題，與賈永婕的關係不大。」

而賈永婕也有感而發，在臉書發文表示，「其實我有很多不足的地方，譬如說我真的不懂什麼派系、新舊勢力的碗糕。我就自己一個人單槍匹馬提個小包包（當然還有自備的燈光、音響、紅毯）就上任了。」

賈永婕也說，「上任兩個月跟同事們的分享會上有一位同事問我一個問題：請問董事長來101有沒有什麼事情是讓你很驚訝從來沒想過的。我說你要聽實話嗎？多到數不清喔！其中一件事就是我從來沒想過我的公公婆婆怎麼這麼多⋯⋯⋯啊哈哈哈哈好險我一直是一個很做自己的媳婦。是的我就是做自己我做正直善良、勇於開創打破常規的賈董。」

賈永婕也強調，上任後有這麼多的風波因為世界上就是有兩派勢力，一正一邪，新勢力強大的時候就會受到舊勢力的破壞，「沒關係，我相信邪不勝正。」