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懷特癌疲憊藥物研究在亞洲 ASSMN 發表 並獲大會獎項肯定

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

懷特（4108）27日指出，公司的癌疲憊藥物研究，近日在亞洲外科代謝與營養學會研討會ASSMN發表，並獲大會獎項肯定。該項由台中榮總、中山附醫的最新研究發現，對於轉移性大腸直腸癌患者，以癌疲憊藥物與化療或標靶藥物合併治療，腫瘤縮小反應率、整體存活期皆呈現正向效果，為大腸直腸癌治療添利器。

據2021年癌症登記報告，大腸直腸癌新增病例達1萬6,238人，是男性癌症之首，也居全癌症第二，2023年十大死因統計更顯示每年奪去6,791條人命，排名第三，僅次於肺癌和肝癌。

已被列入國際疾病分類ICD-10的「癌因性疲憊症（Cancer-Related Fatigue, CRF）」，是最困擾癌友的疾病，卻常遭到忽視。台中榮總外科部陳周誠醫師表示，癌疲憊容易削弱轉移性大腸直腸癌的抗癌效果，必須儘早發現並妥善處置。

一項由台中榮總外科部醫師陳周誠，以及中山附醫癌症中心暨大腸直腸外科主任陳周斌進行的研究，針對轉移性大腸直腸癌患者，在接受化療和標靶治療的療程中，進行癌疲憊的合併治療。

研究結果發現，搭配癌疲憊合併治療，腫瘤縮小比例達53%，整體存活期則達54.8個月；此外，三年和五年疾病無惡化存活率也分別為50%和38%，結果正面。

過去的研究顯示，癌疲憊藥物具有免疫調節效果，讓有免疫系統哨兵之稱的巨噬細胞，分化時多朝M1型發展，有助強化毒殺腫瘤能力，減少分化成容易癌症惡化的M2型；陳周誠醫師表示，在治療疲憊的同時，還能提高像是腫瘤反應率等效果，有望成為強化癌症治療效果的重要工具。

該項研究成果於日前發表於2024亞洲外科代謝與營養學會研討會ASSMN，獲大會頒發Best oral presentation獎項肯定。

懷特新藥李伊伶總經理表示，此項成果證實，癌疲憊新藥在控制病友疲憊不適的同時，也能提升癌症治療效果，是患者在抗癌過程中的一大福音，公司也持續攜手各大醫療機構進行上市後合作，擴大癌疲憊治療藥物的應用範圍，提升產品價值。

台中榮總 癌症

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