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台中隱形冠軍撐起工業地產交易 今年累計交易額突破60億

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
工業地產交易雖未受到央行選擇性信用管制影響，但在整體不動產市場保守氛圍下，買方進行購置決策都顯得更為謹慎。圖為台中工業區。圖／第一太平戴維斯提供
工業地產交易雖未受到央行選擇性信用管制影響，但在整體不動產市場保守氛圍下，買方進行購置決策都顯得更為謹慎。圖為台中工業區。圖／第一太平戴維斯提供

今年產業投資活動熱絡，企業增產擴廠動能強勁，包括台積電、美光等指標大廠為把握市場商機，都加緊腳步買廠擴產。據信義全球資產公司觀察，台中隱形冠軍產業群聚，在地廠商加碼投資，帶動廠房、工業土地交易量，今年億元以上大型工業不動產交易頻傳，累計交易金額已突破60億元。

信義全球資產公司統計已揭露之實價登錄資料，今年前九月台中億元以上工業地產交易量達63億元，購置主力為自用型企業買方，產業性質也相當多元，涵蓋手工具製造、金屬製品加工、生技、食品等。今年已揭露總價最高工業地產交易案落在龍井區，為事業廢棄物處理廠台灣鋼聯儲備擴廠用地，以8.2億元買下福麗段4469坪工業土地。

信義全球資產中區商仲部總監陳光裕表示，景氣緩步回溫，廠商擴廠需求漸強，信義全球資產公司協助企業客戶布局中區工業地產，包括以8.37億元成交台中工業區土地、3.7億元成交太平區千坪廠房、1.95億元成交近大里工業區廠房，五年來總銷已達62億元，市場交易動能強勁，且買方主要鎖定兩種類型的工業不動產，包括現況良好的廠房及精華工業土地。

陳光裕說，買方積極布局工業廠房，尤其是位在指標工業區、可立即投產的工廠。對企業買方來說，購置此類產品有兩個優點，首先可省下廠房興建時間，購入後只需稍加改建就能投入生產，可更有效率地增加產能、把握市場商機；其次，進駐指標工業區，可享園區資源及產業群聚效益，提升企業營運效率及品牌形象。

工業土地需求也穩定成長。陳光裕說，因應智慧化產線升級、綠能減碳等產業趨勢，企業對新式廠房需求殷切，購地自建廠房的需求也隨之增加。而新廠落成後，企業也能將閒置舊廠進行出租或出售，強化財務結構、充實營運資金，是充滿彈性的資產配置策略。

陳光裕觀察，工業地產交易雖未受到中央銀行選擇性信用管制影響，但在整體不動產市場保守氛圍下，買方進行購置決策都顯得更為謹慎，且不輕易追價。因此提醒近期有處分資產需求的賣方，定價部分可以貼近實價登錄行情做為基礎，保有彈性議價空間，如此有助於提升成交效率。

實價登錄 布局

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