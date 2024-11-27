高雄旅行公會冬季旅展壓軸登場 匯集寒假過年出遊好康

2024高雄市旅行公會冬季國際旅展將於11月29日至12月1日高雄展覽館登場，這是年底最大檔的國際旅展，匯集海內外機構、公私部門參展，瞄準過年及寒假旅遊旺季商機，參展業者紛祭出最夯行程、最殺優惠，是民眾寒假農曆春節出遊搶便宜、拿好康的好機會。而購票入場看展還可抽機票，消費滿額再抽iPhone16等好禮。

高雄市旅行公會理事長蔡宗佑看好近期高雄直飛日、韓及越南航線大增，提供南部民眾出國多元選擇，也減少出國舟車勞頓轉機之苦，對旅遊業是一大利多。

為打造這場難得的旅遊盛會，現場也匯集各國觀光局和台灣各地最新的吃喝玩樂資訊，各參展單位傾盡全力拚觀光，觀光業者推出眾多好康，包括飯店住宿券、人氣餐券超低折扣，各縣市政府也卯足全力推廣在地特色，行銷優質秘境之旅，走進展場就能環島台灣、看遍全球，歡迎大家一起進展場為觀光人加油打氣，以實際的行動力挺觀光。

參展業者狂殺祭出好康優惠搶客包括，中華航空（2610）皮卡丘彩繪機高雄起飛高雄飛首爾最低價5,500元（未稅）；喬瑞旅行社峇里島五日9,990元起；李小龍旅行社推出刷卡折6,000元，現金折8,000元，還附贈王品餐券及旅行小物等好禮；捷利旅行社推出韓國旅展特惠價只走彩妝一站13,900元起，名勝世界郵輪2025年遊日本早鳥優惠；雙向旅行社旅展期間於11月底前報名團體旅遊，全館下殺第二人現折10,000元。住宿方面也有很多驚喜，村卻飯店雙人一泊一食原價每張9,000元，旅展優惠價7,500元，還有買10送1；華山觀止觀景豪華套房住宿券二人平日一泊二食5,700元。

公會指出，冬季旅展吸引國外旅遊單位及當地公私部門來台設攤搶客。國內各縣市觀光局、旅行社、星級飯店及各觀光產業祭出優惠行程套裝活動，現場還設有伴手禮區，提供民眾採購好去處，另凡購票入場可抽國內外機票及消費滿額就有機會抽中價值數萬元的ｉPhon16、國內外機票等好禮。

蔡宗佑強調，2024高雄市旅行公會冬季國際旅展是今年最後一檔國際旅展「好酒沉甕底」將提供最佳的展示及交易平台，涵蓋海內外觀光機構、航空公司、各縣市政府觀光局、旅行社、旅館業、渡假村、民宿、溫泉業者、主題樂園、郵輪及旅遊相關產業，搶攻寒假及農曆新年疫後旅遊復甦商機，參展旅行社、飯店業者莫不殺很大，是歲末年終不容錯過的一場旅遊盛會。

隨著疫後旅遊市場回溫，高雄飛往日韓及越南的新增直航線也大爆發，為旅遊春燕帶來曙光，目前高雄直飛日本航線，包含東京成田、大阪關西、名古屋、九州福岡、沖繩、岡山、北海道等，明年還可望增列日本東北地區的仙台、台積電（2330）日本廠所在的熊本、四國地區的高松等地。

韓國航線方面，濟州航空10月也開飛高雄，分別直飛首爾金浦機場及釜山金海機場；目前高雄直飛韓國首爾航線，國籍航空華航、長榮（2603）、虎航（6757）、韓國籍德威航空都有直飛，濟州航空的加入後，每日都有航班往返。其中直飛釜山，只有釜山航空一家，濟州航空10月加入，提供旅客更多元選擇；直飛釜山目前規劃一周三班，明年一月起可望增至每日一班。

此外，台灣虎航繼10月陸續開航高雄-岡山、高雄-富國島航線後，將於明年1月21日再開航高雄-札幌（新千歲）航線，該航線不僅是台灣虎航高雄出發的第11條航線，也是高雄出發第一條直飛北海道的航線。