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街口支付雙11交易金額創新高 攜手電商衝刺雙12

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

街口支付（JKOPay）宣布今年雙11檔期總交易額正式突破十位數（十億元起）大關，即日起再攜手momo購物網、PChome 24h購物、淘寶、蝦皮購物、神腦生活、91APP合作品牌等知名電商，推出「街口12.12樂購節」最高28%回饋，祭出4張全電商街口券最高折10%、指定大牌街口幣加碼最高8%、綁定指定支付工具拿10%等活動，雙12活動期間下單可抽單筆訂單全額免費，衝刺今年最後一檔電商購物節。

街口電子支付總經理范庭甄表示，隨著街口支付與淘寶合作上線、更多電商業者開放街口付款，街口支付今年雙11檔期交易額較2023年同期成長逾五成，創下歷年電商購物節新高，且光是11月11日單日交易額就較平日成長超過10倍，因此雙12檔期再與各大電商及銀行聯手祭出高額回饋，期待持續培養用戶於電商消費使用街口支付付款的習慣，享受流暢、安全的網購支付體驗。

淘寶 街口支付 電商

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