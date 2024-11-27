台灣 PCB 泰國布局大缺3,000人 TPCA 提國際人才培育計畫

台灣PCB產業鏈向來以兩岸生產運籌為優勢，近年來因應地緣政治變局，自2023年起已有多家企業紛紛前往東南亞設立新投資計畫，如泰國、越南及馬來西亞等，以滿足客戶分散風險之要求，不過業界正面臨人才短缺壓力，台灣電路板協會(下稱TPCA)自今年初啟動的海外人力需求調查中可見，企業在泰國投資設廠預估到2027年底，將會有近3千名工程師與管理師人才需求，並提國際人才培育計畫。

其中，泰國因PCB產業發展相對成熟，成為台灣業者在東南亞布局的熱門選擇，泰國數個主要的省府和工業園區，已有來自全世界大型電路板企業進駐，至今已有十餘家台資PCB廠宣布在泰國開設新廠，預計2025年陸續量產後，可望加速泰國PCB產值大幅增長。同時，供應鏈隨PCB廠前往泰國設立據點，就近服務客戶，可見此波投資潮所帶動群聚效益也已顯現，且仍在持續。

PCB產業鏈在南進熱潮下，對國際人才需求殷切，有鑑於此，台灣電路板協會(下稱TPCA)自今年初啟動的海外人力需求調查中可見，企業在泰國投資設廠預估到2027年底，將會有近3千名工程師與管理師人才需求！短期龐大需求激增下，對當地基層幹部與中堅人才招募，對爭取量產時效的企業來說是即刻且莫大的挑戰！TP（3673）CA自2024年起，便開始籌畫「國際PCB人才培育計畫」，內容包括產業推廣、課程培訓、就業媒合與留任獎勵，期望透過系統性推動人才培育與就業媒合，加速擴充具備PCB基礎知識人才快速就業之人數，為PCB產業海外基地建構長期人才管道。

自今年初起，TPCA指出，便與泰國多校及泰國高教部轄下的泰國高等教育、科學、研究和創新政策辦公室(NXPO)頻繁交流，如3月於『Intelligent Asia Thailand』展會首度在泰舉辦PCB人才媒合會，搭起與泰方學校合作橋樑；5月中旬TPCA團隊前往泰國拜訪NXPO與吞武里國王科技大學(KMUTT)洽談合作；7月上旬TPCA再赴泰拜會孔敬大學(KKU)、清邁大學(CMU)，並於『THECA Show』展期邀請素羅娜麗科技大學(SUT)與宋卡王子大學(PSU)兩校代表會談。在TPCA積極交流下，「國際PCB人才培育計畫」已獲得泰國各校大力支持！TPCA更於今年10月底的『TPCA Show2024』推出豐富的泰國產學活動，邀請泰國高等教育、科學、研究和創新政策辦公室(NXPO)、吞武里國王科技大學(KMUTT)、宋卡王子大學(PSU)、素羅娜麗科技大學(SUT)來台訪問並簽署「合作備忘錄(MOU)」，正式為台泰雙方產學合作揭開序幕，攜手為PCB產業鏈架構完整的國際人才平台。

TPCA指出，已於11月18-21日在泰國展開首期「國際PCB人才培育計畫」第一階段巡迴推廣說明會，由協會顧問與培訓團隊前往泰國，從位於曼谷的吞武里國王科技大學(KMUTT)首場出發、前進位於泰國東北部孔敬府的孔敬大學(KKU)、及呵叻府的素羅娜麗科技大學(SUT)。已於三所大學所舉辦的說明會，各場皆有超過百位學生的參與，顯見泰國學子對投身PCB產業的高度興趣！會中TPCA說明了參與此計畫的方式、數位課程資源與就業機會等，更邀請了數家已在泰國投資的廠商到場與學生面對面互動，讓學生更了解企業布局與職缺福利等，包括定穎（6251）、臻鼎（4958）、金像（2368）、欣興（3037）、圓裕等台資PCB大廠，都積極展現企業求才與育才的態度。此計畫以一年兩期為規劃，將持續與各校加強合作，為產學合作奠定良好基石。

TPCA指出，仍會持續深化各項實體與線上之人才培訓平台，並將培訓目標擴及台商所在之東南亞各地之人才需求，除了跨足海外在地產學，也包含在台國際生，為產業擴充多元人才管道。在本月(11月)在泰的產業推廣會後，第二階段採虛實並行的PCB基礎製程培訓、第三階段的人才媒合會，都將於2025年第一季落實，最後的第四階段，TPCA也將對參與計畫並於TPCA會員公司服務者授予留任獎勵。此計畫更同步邀請並開放台灣PCB企業投入並贊助本計畫，以建立企業與學校更緊密的鏈結管道。未來TPCA將持續以『國際PCB人才培育計畫』，攜手產學提高PCB產業國際人才專業素質，強化企業海外韌性。