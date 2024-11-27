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央行下重手房市會崩？一表看七都第3季房價表現

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／永慶房屋提供
房市示意圖／永慶房屋提供

雖然銀行從7月開始緊縮房貸、央行9月祭出第七波信用管制，根據最新出爐的2024年Q3政大永慶七都大樓房價指數，新竹季增幅仍達6.4%，桃園4.6%，台中、新北也有3.1%與2.5%增幅，台南、高雄、台北增幅約落在1%上下。

永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，今年上半年台灣經濟表現亮眼，景氣燈號亮出紅燈，民眾購屋信心增強，使自用、長期置產族群回籠，買氣暢旺。

不過自8月初開始，因部分銀行房貸逼近滿水位，使房貸資金開始緊縮，導致成屋交易時間拉長，民眾也擔心房貸撥貸不如預期，購屋態度轉趨保守觀望，買氣迅速降溫，台北市、高雄市的大樓房價指數本季漲幅已開始趨緩。

郭翰分析，新竹、桃園大樓房價指數本季漲幅皆超過4.5個百分點。新竹縣市受惠於科學園區效益，擁有龐大就業動能，吸引投資、置產買盤挹注，剛性需求強勁，因此地段好、保值性高大樓在當地炙手可熱，本季增幅居七都之冠。

至於桃園市，因與雙北的地緣關係，加上近年高鐵、捷運等軌道交通愈漸完備，北北基桃生活圈儼然成形，也因此出現不少雙北外溢購屋族群的買盤。

郭翰指出，受到8月銀行房貸緊縮和9月央行祭出的第七波選擇性信用管制衝擊，2024Q3房市交易量已出現大幅下滑的情況，同時也逐步扭轉民眾對於房價持續上漲的預期。本季台北公寓房價指數減幅為0.4%，新北減幅為0.6%，目前仍處盤整階段，房價還未出現明顯下跌。

不過，目前銀行房貸排隊狀況需等數月消化，多家銀行表示房貸緊縮的狀況恐持續至明年上半年，明年下半年才有可能緩解，直接衝擊市場交易量，2024Q4恐「旺季不旺」，而房價則有持續盤整或下修的可能。

政大永慶七都大樓房價指數漲幅。資料來源／永慶房屋
政大永慶七都大樓房價指數漲幅。資料來源／永慶房屋

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