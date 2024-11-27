12強台灣隊接機遇「黃巾之亂」 交長：將會裁罰

世界12強棒球賽台灣隊今天以4比0完封日本，奪下世界第1。不過在返台接機活動時，出現采盟免稅店員工遭指蹭合照亂象。交通部長陳世凱說，已要求桃機檢討外，對於采盟這樣不良的行為當然要做裁罰。

台灣隊勇奪2024年世界12強棒球賽冠軍，25日晚間搭機返台桃園機場采盟免稅店董座卻帶領員工身著黃色衣服亂入，引爆網友怒火，痛批是「黃巾之亂」。

民進黨立委何欣純今日就指出，桃園機場是國家門面，整個接機動線、拍照規劃都相當混亂，甚至也出現采盟的事件，讓整個活動焦點失焦，對於管理桃園機場的桃機公司與交通部是否應該要檢討並做出相對應的懲處。國民黨立委林沛祥也提到，采盟主賓不分，且明顯公器私用。民主黨立委林俊憲也說，按照桃機工作證管理規定，從事與職務不符活動，造成不良後果者，領桃機工作證者可以暫停使用1個月到3個月。

交通部長陳世凱27日表示，國家運動員不應該被廠商或商業公司當做宣傳工具跟道具，這是國家喜事，不應該變成采盟宣傳工具，已經要求桃機檢討。目前了解采盟照相的過程中在管制區，未經過桃機公司同意就上前拍照跟拉布條宣傳，非常不妥，有要求桃機檢討且不得再犯，未來不得再有類似事情發生。

此外，對於這次的事件，陳世凱也強調，已經有請桃機公司進行檢討，並針對采盟這樣的行為進行檢討，如若要裁罰就裁罰，要讓商業公司知道，未經允許是需要懲罰的。桃園機場則補充，昨天已經行文采盟書面告誡。