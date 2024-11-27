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第3季房產消費糾紛前五名曝 專家給避雷指南

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
不動產交易金額高，同時也有許多細節須注意，容易產生糾紛。圖／聯合報系資料照片
不動產交易金額高，同時也有許多細節須注意，容易產生糾紛。圖／聯合報系資料照片

內政部近日公布第3季房地產消費糾紛原因共596件，最常見五大糾紛依序為房屋漏水問題、施工瑕疵、交屋遲延、隱瞞重要資訊、終止委售或買賣契約；專家建議，漏水問題可觀察幾個重點區域並留意看屋時機，施工瑕疵與延遲交屋也有因應眉角。

內政部彙整各直轄市、縣（市）第3季房地產消費糾紛原因，總計596案，前五大消費糾紛依序為房屋漏水問題87件、施工瑕疵60件、交屋遲延53件、隱瞞重要資訊34件、終止委售或買賣契約33件。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，綜觀本次主要糾紛多數也是長年居於榜上的「老面孔」，其中今年因颱風帶來雨勢也讓漏水屋糾紛更多，此外，因市場大好但工人難找，加上限貸令影響，今年施工瑕疵、交屋遲延等問題也比往年更為嚴重。

若要避免遇到最常見的房屋漏水問題，徐佳馨建議，看屋時除了可以特別留意窗框邊角、木作及廚廁等區域，也要注意公設是否有漏水或水漬狀況，還可以挑在颱風或梅雨過後進行看屋，有機會看到更真實的屋況。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中也提醒，民眾看屋時也應特別留意門窗邊角、浴室、廚房等漏水好發區域，觀察有無水痕、壁癌及潮濕發霉的情況，也可以向樓上、樓下的住戶打聽是否發生過漏水，以確認標的物的滲漏風險。

至於施工瑕疵與交屋延遲等情形，徐佳馨說，若非個案狀況造成，民眾可與其他購屋人一起透過消保官、調解或訴訟主張相關權益；若是因為貸款造成交屋困境，建議在交屋前多詢問幾家銀行，日常也要維護自身信用，避免落入交屋窘境。

陳定中建議，不論是漏水還是其他房屋瑕疵，依照民法相關規範，買家在交屋5年內發現瑕疵，賣家都需負擔瑕疵擔保的責任，因此買方購屋後遇上漏水，可循法律途徑維護自身權益，爭取酌減價金。

消費 漏水 颱風

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