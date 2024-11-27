2024電商嘉年華12月7日登場 共14家電商業者參與

由數位發展部數位產業署主辦的2024電商嘉年華活動，將於12月7日、8日在華山1914文化創意產業園區入口華山劇場盛大舉辦，結合首屆友善電商頒獎、數位體驗館、電商市集、無現金市集與行動智慧應用展示，讓民眾體驗最新電商科技、電商服務及瞭解電商趨勢。此次共計有14家電商業者共同參與。

數產署表示，2024年辦理首屆友善電商，主要從「安全的購物環境」、「消費者保護」及「企業永續經營」三個面向甄選優質電商企業，本次共評選出11家電商企業為首屆友善電商，包括：中小型電商組Pinkoi、台灣好農，及一般電商組momo購物網、PChome 24h購物、Yahoo購物中心、台灣樂天市場、東森購物網、博客來、菜霸子、酷澎、露天市集（依筆畫順序排列），這些電商企業在友善電商各項指標均有一定作為，可做為產業友善精進之示範。盼透過辦理友善電商甄選，可發掘更多台灣優質電商，未來也歡迎更多業者響應報名，共同提升電商服務品質與友善形象。

數產署表示，現場電商嘉年華活動，除了友善電商參與展出，也邀請國內外電商、行動支付、行動智慧應用等業者共同參與，其中泰國商務處、馬來西亞友誼及貿易中心均展示在臺灣網路熱銷的國際商品；國內業者透過個人化推薦的行動智慧應用，找到更適合個人化的咖啡、香氛，讓民眾瞭解最新科技為數位生活帶來的嶄新體驗。

此外，數產署推動行動支付，於數位體驗館設立iPASS Money綠點小遊戲，透過遊戲體驗向參展民眾傳遞減碳與行動支付的結合優勢，更於活動設置無現金市集，展現支付逐步數位化的趨勢，為參展民眾帶來更智慧便捷的消費模式，期待共同推動智慧生活。2024電商嘉年華活動免費參與，事前報名還可獲得小禮物，名額有限，請儘早報名，更多活動訊息可至數產署facebook粉絲頁，或至ACUPASS活動通搜尋「2024電商嘉年華」。