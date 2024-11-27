惠譽信評：穩定經營環境和融資狀況支持亞太發達市場

惠譽信評對亞太地區發達市場的融資租賃公司2025年的行業展望為「中性」，反映日本、韓國和台灣地區穩定的經營和流動性狀況。

惠譽預期，這些情境將支持融資租賃公司在2025年的穩定表現。不過，行業也存在一些弱點。部分韓國融資租賃公司因涉足房地產行業，更容易面臨資產品質的挑戰，而台灣的融資租賃公司由於依賴短期商業本票市場融資而可能面臨較高的再融資風險。儘管如此，惠譽預期改善或穩定的融資環境將緩解上述挑戰。

這三個市場中的融資租賃公司的業務模式日益多元化。值得注意的是，與綠色能源相關的融資正在成為一個新的增長領域，為融資租賃公司帶來長期且穩定收益的資產。惠譽預期，惠譽授評的融資租賃公司能夠在尋求新機遇的同時維持適度的槓桿率。

所有惠譽授評的亞太發達市場的融資租賃公司均為投資等級。其中四家是大型汽車製造商旗下的融資公司，其評等反映他們支持母公司核心業務的重要作用。另外四家的發行人違約評等為其獨立信用狀況所驅動，反映他們長期且強勁的市場地位。惠譽對這些評等的展望均為穩定。