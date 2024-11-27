能源論壇12月3日登場 中鋼總座陳守道：導入AI 淨零更有底氣

中鋼（2002）總經理陳守道表示，全球先進鋼廠都面臨「碳定價、碳關稅及碳中和」等三碳挑戰，中鋼推動數位轉型，導入AI技術，使節能減碳功效大增，面對2050淨零排放的嚴峻挑戰更有底氣，並成為國內鋼鐵產業標竿。

經濟日報將於12月3日舉辦「2024能源願景高峰論壇-新能源 永續淨零」，邀請政府首長、企業領袖共同探討如何掌握關鍵能源新技術，迎向永續淨零。陳守道將出席專題座談擔任與談人，題目為「企業淨零節能的新路徑」。本論壇由經濟部能源署、台電、台達電、工研院、永豐餘、凱基金控等協辦。

陳守道指出，中鋼除逐步落實減碳工作，更超前部署，計劃在2026年前推動強化全廠電力系統韌性，持續創新研發節能減碳技術，深化AI技術於各生產製程環節，例如規劃建立全廠能源與用電數據的AIoT系統，以穩定中鋼邁入2050碳中和的短、中、長程各階段時期營運。

中鋼為一貫作業鋼廠，從上游煉鐵、煉鋼至下游軋鋼產線共有15段不連續製程，生產冶煉的鋼種產品超過3,000種，建廠初期即導入ERP系統，無論接單、生產、品管、倉儲或銷售出貨都已完成建置資訊化及自動化系統。

因應近年AI浪潮，中鋼數位轉型推動小組在良好的資訊化、自動化及線上化基礎，再深化應用物聯網（IoT）、巨量資料（Big Data）、AI等數位科技，使製程從自動化提升至智慧化層次。

中鋼推動數位轉型至今已完成325個AI專案，創造年效益約16億元，面對2050碳中和的嚴峻挑戰，中鋼除應用數位科技推動深度節能，同時積極推展創能及儲能工作。

「創能」主要是發展再生能源，集團太陽光電系統已建置100.3MW（百萬瓦），每年可減碳5.9萬公噸。截至今年10月底累計綠能發電量6.38億度，累計減碳量約32.1萬公噸；中鋼與哥本哈根基礎建設基金（CIP）合作建置300MW容量的中能離岸風場是在地化程度最高風場，31座風機全數完成安裝，有望今年底前如期併網，年發電量預估11億度，減碳潛力達每年55萬公噸。

「儲能」方面，分別完成1.8MWh、2.2MWh及7.0MWh共三套儲能裝置；另也積極運用尖、離峰電力價差彈性調度生產排程，加上充分應用儲能系統執行時間電價的充放電操作，每年約可降低936萬元用電成本。