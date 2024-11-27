川普關稅新政／鋼鐵、紡織、造紙全面應戰

川普揚言課墨西哥25%關稅，台灣部分傳產業者在墨西哥都有製造基地或由墨國轉銷美國，包括鋼鐵、紡織、造紙、玻陶等，預期都將受到影響，也會進一步因應。

其中，中鋼（2002）頂規電磁鋼片長期銷往墨西哥，做成馬達鐵芯後銷往美國，是特斯拉供應鍵一環，是否受影響備受矚目。中鋼董事長黃建智表示，目前影響尚難評估，中鋼賣到墨西哥的產品很多都是當地加工後用於墨西哥國內的汽車、家電等最終用戶，也有在該國加工後進入美國組裝或後製成成品。

中鋼發言人鄭際昭說，目前中鋼供應頂規電磁鋼片給墨西哥裁剪廠，沖切後製成馬達鐵芯，供應北美電動車使用。去年中鋼薄頂規最高等級電磁鋼片全年銷售9.8萬公噸，銷往墨西哥占比約四、五成以上，今年情況轉弱銷售只有五、六萬公噸，因為很多電動車都受到大陸產能過剩影響。

紡織業者包括牛仔布大廠年興、成衣廠南緯在墨西哥均設有生產工廠。年興表示，公司在墨西哥設有牛仔布廠，另在在賴索托有牛仔成衣廠、牛仔布廠、紡紗廠，一旦關稅發生變化，賴索托畢竟受惠美國《非洲成長與機會法案》，享有關稅優惠，可以在短時間因應。公司也將持續密切關注川普上任後的關稅變化，待方向更明確才會有具體因對策略。

永豐餘旗下子公司捷比達在墨西哥設有包裝廠，永豐餘表示，捷比達提供品牌全球整合性包裝服務及解決方案，實際影響仍需看客戶供應鏈如何調整。