川普關稅新政／物流業者迎大商機

美國總統當選人川普揚言加徵中、墨、加國關稅。法人分析，全球供應鏈勢必出現全新移轉，隨著過去供應鏈模式打破，國內物流業者提供服務方式全面增加。物流業者包括台驊（2636）、中菲行（5609）、捷迅（2643）、台空及遠雄港（5607）等，將迎來新一波大商機。

華航、長榮航也認為，川普重要政見就是製造業回流美國，基本上有這個政策，是需要時間去實現，但依據過往經驗，多數廠商已開始轉移出口地做好風險規避，在變動的過程中，原本的貨物往來會更密切，東南亞轉機貨運市場，未來台灣角色將非常重要。業界認為，航空業者將吃到轉運商機。

全球供應鏈移轉，海空運業者都受惠。業者分析，民生物資需求存在、貨量不會消失，只是出口地區移轉，原本從中國大陸出口的貨量會開始出現從亞洲如泰國、越南及印度等地區出貨，物流會變得更複雜；對於全球業者而言，任何模式改變，意味全新商機開始浮現。

研調機構分析，從2018年川普的關稅政策案例，可看到關稅對亞洲到北美貨櫃流動和運費都出現外溢效應。

物流相關業者會先感受到明年航空貨運市場旺季，全球貨量的移轉當中，因為出貨地區的改變，對於物流業者依賴會增加，中菲行、捷迅、台驊、台灣空運及遠雄港等明年業績看旺。

海運業的物流運送地區也會開始改變，近洋線貨櫃輪運價已明顯飆漲，代表亞太區生產物流供應鏈正在快速移轉，國內貨櫃三雄長榮、陽明及萬海長期業績看俏。