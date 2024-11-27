統一建構亞洲流通平台 邁步
統一（1216）集團稱霸國內實體通路，從超商、量販店、超市、藥妝店、購物中心、咖啡連鎖、餐飲等，涉獵廣泛，打造完善的物流配送體系，鞏固生活產業關鍵基礎建設，進一步朝建構「亞洲流通生活平台」願景挺進。
數位經濟興起，統一積極研究聚焦數位經濟，除擴大投資電商，更加快布局北、中、南、高等地物流園區；此核心策略目的是要提供更便利、高效、可靠與安全之商品配送物流服務，提升消費者滿意度和忠誠度。
統一桃園航空城物流園區斥資235億元是集團第四座大型物流園區，設置北區物流營運總部大樓暨國際會議中心、低溫物流中心、常溫物流中心等。
未來進駐統一物流關聯的相關企業包括：統一速達（宅配物流）、捷盟行銷（常溫物流）、統昶行銷（低溫物流）、大智通文化行銷（EC物流）、捷盛運輸（多溫層配送）及統一精工（物流車專用加油站）、統一超商（便利服務）等，將可服務大桃園、新北市部分地區，超過2,000家7-ELEVEN、康是美、星巴克等物流的需求。
統一指出，桃園航空城物流園區總樓地板面積7萬坪，以綠建築為規劃，園區納入節能減碳考量，包括建置太陽能發電系統、引進AS／RS自助倉儲系統、AGV無人搬運車、Sorter自動分揀機及其他自動化／智能科技的運用；不同溫層的物流中心同時進駐，可達成營運共同管理、公共區域整合、物流配送相互支援調度、庫存空間共用等，達成減碳，呼應2050年淨零政策。
統一集團董事長羅智先曾強調，統一必須花時間研究如何聚焦數位經濟，擴大投資電商領域，才能為集團打造更及時、更便利及更實惠「生活品牌」。
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