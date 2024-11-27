快訊

投資人看破川普關稅煙幕 道指和史指躍升至歷史新高

首波冷氣團壟罩全台…冷到周六晨低溫下探11度 下周三再一波冷空氣

統一建構亞洲流通平台 邁步

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

統一（1216）集團稱霸國內實體通路，從超商、量販店、超市、藥妝店、購物中心、咖啡連鎖、餐飲等，涉獵廣泛，打造完善的物流配送體系，鞏固生活產業關鍵基礎建設，進一步朝建構「亞洲流通生活平台」願景挺進。

數位經濟興起，統一積極研究聚焦數位經濟，除擴大投資電商，更加快布局北、中、南、高等地物流園區；此核心策略目的是要提供更便利、高效、可靠與安全之商品配送物流服務，提升消費者滿意度和忠誠度。

統一桃園航空城物流園區斥資235億元是集團第四座大型物流園區，設置北區物流營運總部大樓暨國際會議中心、低溫物流中心、常溫物流中心等。

未來進駐統一物流關聯的相關企業包括：統一速達（宅配物流）、捷盟行銷（常溫物流）、統昶行銷（低溫物流）、大智通文化行銷（EC物流）、捷盛運輸（多溫層配送）及統一精工（物流車專用加油站）、統一超商（便利服務）等，將可服務大桃園、新北市部分地區，超過2,000家7-ELEVEN、康是美、星巴克等物流的需求。

統一指出，桃園航空城物流園區總樓地板面積7萬坪，以綠建築為規劃，園區納入節能減碳考量，包括建置太陽能發電系統、引進AS／RS自助倉儲系統、AGV無人搬運車、Sorter自動分揀機及其他自動化／智能科技的運用；不同溫層的物流中心同時進駐，可達成營運共同管理、公共區域整合、物流配送相互支援調度、庫存空間共用等，達成減碳，呼應2050年淨零政策。

統一集團董事長羅智先曾強調，統一必須花時間研究如何聚焦數位經濟，擴大投資電商領域，才能為集團打造更及時、更便利及更實惠「生活品牌」。

太陽能發電 統一超商 統一集團

延伸閱讀

循環經濟新提案 欣銓攜手配客嘉實現循環箱再進化

桃園物流大廠爆員工糾紛 男憤持榔頭打同事遭壓制逮捕

川普首次執政期間債市為正報酬 債券ETF熱度不減

影／與賴清德視訊 陳傑憲：統一沒得冠但我們世界冠軍

相關新聞

能源論壇12月3日登場 中鋼總座陳守道：導入AI 淨零更有底氣

中鋼總經理陳守道表示，全球先進鋼廠都面臨「碳定價、碳關稅及碳中和」等三碳挑戰，中鋼推動數位轉型，導入AI技術，使節能減碳...

川普關稅新政／物流業者迎大商機

美國總統當選人川普揚言加徵中、墨、加國關稅。法人分析，全球供應鏈勢必出現全新移轉，隨著過去供應鏈模式打破，國內物流業者提...

川普關稅新政／鋼鐵、紡織、造紙全面應戰

川普揚言課墨西哥25%關稅，台灣部分傳產業者在墨西哥都有製造基地或由墨國轉銷美國，包括鋼鐵、紡織、造紙、玻陶等，預期都將...

統一桃園物流園區動土 2028年啟用較勁全聯、全家

物流布局是全台零售業在數位革命浪潮勝出的重要關鍵，除全聯、全家等通路業者搶進布局；統一企業集團昨（26）日宣布，統一超斥...

統一建構亞洲流通平台 邁步

統一集團稱霸國內實體通路，從超商、量販店、超市、藥妝店、購物中心、咖啡連鎖、餐飲等，涉獵廣泛，打造完善的物流配送體系，鞏...

台鹽申請碳權 一箭雙鵰

台鹽以汰換高效率燈具來申請碳權專案，這是首例同時用經濟部汰換節能補助、又申請碳權自願減量專案。環境部表示，類似案件仍可申...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。