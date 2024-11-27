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台鹽申請碳權 一箭雙鵰

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
台鹽申請碳權專案
台鹽申請碳權專案

台鹽（1737）以汰換高效率燈具來申請碳權專案，這是首例同時用經濟部汰換節能補助、又申請碳權自願減量專案。環境部表示，類似案件仍可申請，但針對經濟部補助部分有兩對應方案，包括與經濟部依比例分享碳權、或是扣除補助的部分後可申請碳權。

經濟部在2023年推出「經濟部商業服務業節能設備補助」，今年擴大續提供10億元補助商業服務業汰換節能設備，並擴大補助品項範疇，鼓勵企業店家全面汰換老舊燈具、空調、電冰箱、冷凍櫃、瓦斯爐及熱泵熱水器等耗能設備，使用能源效率一級或具有節能標章之產品。

環境部氣候變遷署持續審查自願減量專案，目前已通過註冊八案。環境部溫室氣體抵換專案及自願減量專案審議會日前審查台鹽公司「台鹽總公司辦公大樓汰換高效率燈具」自願減量專案註冊申請，這是首例同時運用經濟部節能補助改善設備，以及申請環境部「減少或避免排放類型」自願減量專案。

據了解，台鹽申請類別為「減少或避免排放類型」固定型，更換總公司舊式燈具為高效率燈具，總計353盞燈具，進而降低用電量，減少因供電所產生的碳排，扣除掉商業署補助70盞燈具部分，專案計入期為十年，預估溫室氣體總減量120公噸二氧化碳當量。

環境部曾表態，若業者以相關部會的補助案申請碳權時，將會視個案情況決定是否會排除適用，因此台鹽的申請案別具意義。環境部官員表示，目前這類型利用政府補助的碳權申請案有兩對應方案，包括與經濟部依比例分享碳權，或是扣除補助的部分後可申請碳權。

經濟部商業發展署在審查會上指出，台鹽汰換補助屬線上申請、目前未簽定合約，是否納入專案邊界範圍，尊重台鹽意見，如納入補助燈具，應依補助金額占比減量額度分配回經濟部。

冰箱 台鹽 經濟部

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