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統一桃園物流園區動土 2028年啟用較勁全聯、全家

經濟日報／ 記者黃淑惠侯思蘋／台北報導
國內的流通業者搶進布局物流園區。統一／提供
國內的流通業者搶進布局物流園區。統一／提供

物流布局是全台零售業在數位革命浪潮勝出的重要關鍵，除全聯、全家等通路業者搶進布局；統一（1216）企業集團昨（26）日宣布，統一超斥資235億元興建桃園航空城物流園區預計2028年啟用。

統一表示，自動化倉儲可進一步解決缺工問題，積極拓展生活產業基礎建設。統一集團桃園航空城物流園區昨天動土，桃園市長張善政及統一超總經理黃瑞典等人出席，未來啟用後可提供逾1,000個在地工作機會。

統一指出，計畫在北、中、南、高等區建置大型複合式多溫層物流園區，北部地區選擇「桃園航空城計畫優先產業專用區」為發展用地，統一超透過公開標售取得「H基地」25,522坪土地，經一年半規劃、取得建造後動土，這是繼新市、台中港、民豐等物流園區後，第四座大型物流園區，也是單一園區投資金額最大。

通路業者物流布局概況
通路業者物流布局概況

全聯考量到全台銷售商品品項眾多，布局物流園區可提升十倍人力運用能效，實踐「今天訂貨、今晚到貨」最終目標；目前全台有四座物流中心，分布於新北瑞芳、桃園觀音、台中梧棲與高雄岡山，並導入自動化倉儲系統提升運作效率；全聯全台還建置四座蔬果配送中心（DC廠）及三座生鮮處理中心（PC廠）。

全聯表示，長期販售目標是「比便利商店、量販店更便宜」為目標。觀察台灣社會的需求，銷售包含許多生鮮冷藏及冷凍商品，將商品適量規格化，以符合民眾日常生活所需，物流布局能提升生鮮配送能力，滿足全台實體門市與電商平台的需求。

全家便利商店市場占有率全台第二大，隨著全台店鋪數穩定增長，物流運能需求攀升，全家已設立七座多溫層物流中心，分別位於林口、桃園大溪、瑞芳、台中大肚、雲林、高雄岡山與花蓮；其中桃園大溪、台中大肚及花蓮更配置電子商務倉，進一步整合線上線下物流需求。

全家聚焦打造跨產業的便利生活服務平台，藉由擴展全國物流配送網絡來提升包裹配送效能，今年插旗北台灣物流再邁進一步，將投資「新竹縣湖口鄉全溫層大型物流中心BOO（興建-營運-擁有）案」，投資額32億元。


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