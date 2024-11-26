2025外帶年菜提前開打 新天地集團蓄力衝刺年底旺季

隨著農曆新年接近，尾牙春酒與外帶年菜成為餐飲業第4季營收亮點。國內宴會龍頭新天地餐飲集團（8940）26日表示，今年尾牙春酒接單強強滾，業績預估較去年成長二至三成，而明年1月接單已達八成滿，能見度更延績到明年3月。

另外，今年外帶年菜市場也持續走高，新天地北、中、南六家宴會廳，自11月開放預訂後，熟客訂單占比高達六成，預計將帶來2,000萬元以上營收。

新天地前十月營收13.37億元、年增13.3%。前三季稅前盈餘0.93億元、年增35.0%，但稅後虧損0.42億元，每股稅後虧損0.62元，主要受到結束大陸投資事業所產生的虧損，未獲國稅局認可，新天地已向國稅局申請複查。

新天地表示，尾牙春酒及婚宴需求顯現穩健成長，今年尾牙春酒業績預估較去年成長二至三成，部分企業更選擇以8,888元起桌價籌辦靈活宴席。婚宴市場小型化趨勢明顯，10至15桌訂席需求年增三成，平日婚宴接單成長尤為突出。

雖然2024年「結婚好日子」有限，但熱門檔期仍達八成滿，部分宴會廳的熱門檔期不僅已預訂至2025年下半年，甚至2026年上半年也開始湧現詢問熱潮，反映出市場對高品質宴會服務的持續需求。

新天地指出，集團憑藉靈活產品策略與穩定品牌信任，預期在第4季節慶旺季與多元需求推動下，穩固龍頭地位，迎來穩步成長的2025年。

新天地研發主廚陳昆煌表示，每年的春節外帶年菜都會選用高檔食材搭配專業廚藝烹製，像龍蝦、鮑魚、干貝等，經過廚師團隊的烹調後色香味俱佳，尤其受到民眾喜愛，既可滿足家人圍爐聚餐的過節氛圍，也不須耗費太多時間與精力備餐，就能快速上桌闔家享用。

今年推出的外帶年菜有10人份「福蛇獻瑞」與6人份「祥蛇賀歲」兩種組合餐，例如將山珍海味以聚寶盒呈現的「蛇來運轉聚寶盒」，豐盛食材色、香、味一應俱全，令人驚豔，讓第一道開胃菜就為新年增添好運勢。

還有往年熟客最愛的招牌手工菜「魚翅御品佛跳牆」、「青花椒海瓜子蒸石斑」、「牛肝菌黃金花膠土雞煲」，結合傳統手藝與特色調味，讓年菜更有新鮮感。例如: 以青花椒醬、蒜蓉醬調味的海鮮料理，透過清蒸、燉煮、刀工等老師傅的傳承手藝，讓經典菜餚更添美味！

今年新增的「XO白鰻雞肉雙菇黑米糕」，選用富含蛋白質、Omega-3脂肪酸及多種維生素的白鰻魚，佐以美白菇、鴻喜菇、雞肉、薑片拌炒後炊蒸，不僅香氣撲鼻，還能品嚐到吸收雞汁和鰻魚風味的黑米(又稱長壽米)，含豐富的膳食纖維、花青素和抗氧化物質，食材配色對比鮮明，極具視覺美感，入口軟糯適中，益氣滋補。