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央行重手打炒房、投資客怕了？六都、新竹地區每月預售屋解約逾百件

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據實價登錄資料顯示，今年8月至10的三個月間，六都、新竹縣市預售屋解約量約達349件，相當於每月超過百件預售屋解約，其中高雄91件居冠，其次為桃園63件、台中55件，台南與新北預售屋解約量都是37件，台北市最少、為15件。《591實價登錄》提供
據實價登錄資料顯示，今年8月至10的三個月間，六都、新竹縣市預售屋解約量約達349件，相當於每月超過百件預售屋解約，其中高雄91件居冠，其次為桃園63件、台中55件，台南與新北預售屋解約量都是37件，台北市最少、為15件。《591實價登錄》提供

《591實價登錄》統計實價登錄資料顯示，今年8月至10的三個月間，六都、新竹縣市預售屋解約量約達349件，相當於每月超過百件預售屋解約，其中高雄91件居冠，其次為桃園63件、台中55件，台南與新北預售屋解約量都是37件，台北市最少、為15件。

591實價登錄指出，近年高雄受惠科技題材帶動，房市騰起高飛，同步引來短線投資客買盤，讓高雄解約件數居六都之冠。

高雄預售屋解約件數中，又以前鎮、楠梓、左營三區解約狀況最明顯，三區房市皆因科技題材帶動，像是前鎮受惠亞灣區AI投資熱潮，助攻買氣。

而楠梓、左營則有台積電（2330）設廠加持，區域市場短期炒作氛圍濃厚；591實價登錄表示，由於兩區實際進駐人口尚未到位，又遇央行嚴控銀行資金流入炒房，讓短線投資客產生資金缺口、又苦於無人接手，只能解約出場。

值得注意的是，新竹縣市近三個月有51件預售屋解約，其中竹北就包辦40件，解約量多集中在單一預售案，該案由於已停工超過一年，造成部分買方陸續解約。

實價登錄 預售屋

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