智慧經營／街口投信總經理王皓正 要做原物料領航家

王皓正由街口投信投資長升任總經理以來，憑藉著投資專業及靈活思維成功塑造街口投信成為原物料領航家形象，未來在金管會擘劃亞洲資產管理中心帶領下，將繼續規劃更多樣化產品且持續研發新的金融科技（FinTech），提供投資人更好的理財服務。

攻普惠金融 客層年輕化

街口金融科技在2019年入主中興投信並更名為街口投信，2020年以來即每年呈現獲利。

王皓正過往在壽險公司負責債券投資相關業務，來到年輕的街口投信，公司員工的平均年齡不到40歲，沒有集團的包袱，找到定位在市場殺出重圍。街口投信聚焦普惠金融，朝年輕化及網路化發展，打破原物料投資困難的迷思，引領投資者輕鬆掌握全球原物料市場。

他說，過往投信多以服務高資產客戶為主，現在世代交替，高資產族群已逐步傳承至下一代，而新世代在投資理財方面，多以行動化、網路化為主流，因此以傳統資產管理概念結合街口支付良好的使用者體驗，街口投信以年輕化面貌在投信事業中逐漸嶄露頭角。

街口投信力行組織扁平化，做決策效率比大型集團下的投信高且快速，通常方向確定，就可以立即執行，這也是街口投信小而美的一項優勢。

街口投信旗下的期貨ETF是台灣資本市場極具特色產品，其受眾多落在25至40歲客群，目前有九檔基金的總管理資產規模超過百億元，其中ETF約占總規模的九成，主要以原物料ETF為主；雖然也是被動式操作，但期貨商品操作相對複雜，其中包含更多Knowhow。

舉例來說，過去幾年市場經歷過負油價導致原油ETF出現下市等特殊事件，但街口原油ETF當時處裡得宜而未出現下市的情況，這次經驗也讓團隊建立處理期貨特殊事件的應變能力。

王皓正表示，主管機關2021年頒布指數股票型分割及反分割相關法令，也已看到同業順利完成相關的實際作業，街口投信已積極研擬相關作業規劃，希望可以解決淨值過低的問題，讓ETF下市不再成為投資人的夢魘。

組織扁平化 決策效率高

街口投信ETF主打原物料的黃豆、石油、銅作為投資標的，希望解決投資人投資原物料的痛點。多數投資人認為原物料商品投資既複雜又困難，而且只能透過期貨或共同基金投資，為打破這樣的迷思，街口投信發行結合許多優勢的原物料ETF，包含與原物料價格連動性高、投資像股票一樣便利性及像共同基金提供多元性的選擇，消除期貨交易槓桿高和到期日必須強制結算，以及共同基金與原物料價格走勢連動性低等問題，讓原物料ETF成為投資原物料相對好的選擇。」

選擇黃豆、石油、銅作為投資標的，王皓正指出，主要是因為這三種原物料和生活息息相關，每天喝的豆漿主要原物料就是黃豆，每天開車需要的燃料是石油，銅更是工業之母，幾乎各行各業都會有銅的需求。不同原物料很容易受到個別因素影響，但長期來說，原物料和其他資產類別相關性相對較低，因此在投資組合中加入原物料ETF具有風險分散效果。

街口投信的的期街口道瓊銅ETF今（2024）年受益人數創成立以來的新高點，可見原物料相較過去已經愈來愈吸睛並受關注，讓原物料ETF更多元一直是街口投信不變的信念，未來將延續「原物料領航家」的企業特色，讓ETF市場更活絡多元。

此外，隨降息議題持續發酵，也密切觀察債券相關產品產出的時機。