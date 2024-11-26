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董事長說故事／神奇睡袋

經濟日報／ 戴勝益（王品集團暨益品書屋創辦人）

經常登山的我，擁有一個神奇小睡袋。

這顆枕頭大小的迷你睡袋，小巧而不起眼，如何讓我在冰冷山頂安穩過夜？而一個輕薄短小的睡袋竟開價5,000元，詢問後才知，這鵝毛睡袋是用細毛填塞而成，因細毛有兼具緊密與膨脹的特性，所以打包時緊實輕巧方便攜帶，但展開來又有很強的保溫效果，其實是功能性超強的睡袋。

˙有厚實才華與內斂外在，卻能在最需要的時候展現實力，必定能如神奇睡袋般受人歡迎。

˙一個人的價值，若能不造成他人負擔，還能時刻溫暖人心，絕對是人見人愛。

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