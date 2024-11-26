職場教練課／解決問題 獎金不是萬靈丹

綠鬣蜥又名美洲鬣蜥，是一種生活在中南美洲樹上的大型草食性蜥蜴，頭尾全長可達一至二公尺，壽命可長達十年以上。

20多年前有民眾走私買賣綠鬣蜥，當作寵物飼養，當時最高每隻叫價上萬元。但因綠鬣蜥長大後體型嚇人，許多民眾就隨地棄養。

因這些外來種「沙氏變色蜥蜴」以及「綠鬣蜥」繁殖力強，一年後即可多次生產，造成嘉義、高雄、屏東等農田都可發現其蹤跡，數量愈來愈多，造成生態危機與民眾恐慌。

媒體報導綠鬣蜥近日在台灣南部台南、高雄、屏東等大量出沒，族群數量估計超過20萬隻，除造成嚴重農損也讓民眾恐慌。

農業部今年11月18日表示，預計目標明年要捕捉十萬隻，獎金要每隻提高到250至500元。如果沒有其他配套措施，只想用獎金來根除綠鬣蜥，是一個錯誤的決策，也是一個無效決策。因為嘉義縣政府在2010年就已經開始獎勵民眾抓綠鬣蜥換獎金，一隻20元。

十多年過去了，綠鬣蜥的獎金，從每隻20元增加到每隻500元，綠鬣蜥數量不減反增，跟獎金剛好成正比，這是一個很大的反諷。

這原因很簡單，因為獎金金額提高了，剛好鼓勵民眾飼養或是囤積綠鬣蜥，等待領獎金賺外快。也有些民眾不是養蜥蜴，是平時抓到蜥蜴，用酒精泡起來，等蒐購價格好時才拿出來，真是奇聞。

這則新聞，讓我想到幾件事：

當年法國在越南殖民時，當地鼠患嚴重。越南河內的法國殖民長官突發奇想，鼓勵民眾用死老鼠屍體換取獎金，以消滅鼠患。結果此令一出，民眾開始蓄養老鼠，造成更多問題。

記得50年多前台灣老鼠為患，為消滅老鼠，政府也曾用繳交一條老鼠尾巴換五毛錢的政策，成效也很差。後來是改善各地環境衛生，清理家戶垃圾疏通下水道，以及發放老鼠藥，加上有機耕作用生態物物相剋法，才改善了老鼠為患的情況。

還有另一個案例。

幼兒園放學時間，有些家長因工作忙碌，會延遲來學校接小朋友，造成幼兒園老師延後下班，長期下來負擔很重。

因此，國外曾發生過，有些幼兒園園長開會決定，遲到來接小朋友的家長，根據延後時間多寡，要繳交延遲費，希望遏止這種現象。

這個繳交延遲費政策實施下來，不但沒有讓家長準時來接小朋友，反而增加了更多家長延後到校的機率。因為有了明訂的延遲時間價碼之後，家長就更安心地繳交費用，變成另一種安親托育費。

獎金，是管理的手段之一，有激勵人心鼓舞士氣功效。但獎金使用不當，雖鼓勵了少數人，卻打擊了多數人士氣，反而引發各種問題，治絲益棼。

主管在決定發放獎金政策前，得謹慎三思獎金的公平性與後遺症。