法律頻道／新創打世界盃 掌握三大要件

商業版圖永遠跟著重要科技發生典範轉移，若以十年為刻度來觀察，近代從2000年前後的網路科技，到2010年的個人行動網路，再到2023年爆炸式發展的生成式AI，期間先後產生出Google、Meta、OpenAI等巨頭，而近十年來更是每五年都有重要科技出現。

2024年，全球經濟經歷前所未有的數位轉型浪潮。除了個人行動網路科技促使了跨境電商蓬勃發展，疫情讓遠距工作模式的普及，再加上生成式AI帶來的技術革新，正在重塑全球商業版圖。據世界銀行預測，到2025年，全球超過60%的GDP將來自數位經濟。

這波趨勢也為台灣帶來黃金機遇，台灣擁有領先的科技研發能力人才、靈活的創新思維，以及深厚的數位基礎建設及深不見底的製造業實力。同時，美中關係緊張及美國缺工議題讓台灣廠商成為重要供應鏈。

唯一較為受限的是，地理環境上台灣2,300萬餘的人口市場規模，較不足以支撐具規模化潛力的B2C創新服務。且台灣人口結構即將邁入超高齡社會，單純以人口紅利為主的勞力密集製造業，已無優勢。

以上述台灣既有優勢作為利基，思考國際營運，將是台灣企業未來最重要的發展方向。過去台灣企業進軍國際市場的主要方式有三：

一、默默耕耘的代工模式

台灣企業以仔細的製造技術，為國際品牌打造優質產品。代工模式一般來說風險較低，適合保守起步，但也意味著企業利潤及毛利率終究受限，不易擺脫品牌商的掌控。

二、借力使力的品牌代理

企業開始在台灣建立自己的品牌，透過海外代理商或經銷商拓展版圖。雖然需要投入更多資源在品牌建設和通路管理上，但能獲得更高的利潤回報。但關於海外營運，仍委由代理商、經銷商進行運營，能夠達成長期深耕之品牌效應成功案例不多。

三、深耕在地的營運模式

企業自行在海外設立公司，不再透過其他人，親自掌舵營運品牌、通路，雖然風險最高，但若成功，將能收穫最豐碩的成果。

以籃球訓練App為例，根據市場研究，運動科技應用要達到收支平衡，平均每月活躍用戶（MAU）需要至少10萬人，年營收須達到100萬美元。若每位用戶每月付費5美元，在台灣約7,000位註冊球員的市場規模下，即使付費轉換率達100%也僅能產生年營收42萬美元，遠低於損益兩平的門檻。

因此，向外擴張成為必然選擇。要在國際市場站穩腳步，甚或是能募集國際資金、持續成長，通常需要具備三個核心必要條件：深耕在地市場、建立在地團隊、市場持續發展規劃。

新創團隊若有下列要點，是能提高出海營運成功機率的：

首先，創辦人擁有大企業工作經驗，或成功出場經驗。前者代表有一定的管理能力或市場經驗，後者表示創辦人瞭解如何將公司發展到一定的規模，實現獲利。

其次，創辦人具備相關產業創業或工作經驗，較能真正地瞭解市場需求和痛點，並提供合適解決方案。洞悉市場痛點的人所開發出來的產品，才不會淪為紙上談兵。

第三，在地資源網絡。擁有當地策略投資人的新創企業，能獲得當地市場知識和洞察力，資金與人脈，營運專業知識和資源。

值得注意的是，這三個加分條件並非必要條件，但通常是能顯著提升成功機率的催化劑，因此，不少投資人的投資準則均以這些條件為判斷要項，從而創業者自身應當培養這樣的能力，或是尋覓適合之人才加入經營團隊。