量子覺知手札／知人善任

在現實中，許多人會有種懷才不遇的感覺，好像自己的天賦沒有機會被發揮出來。為了逃避或彌補這個缺憾，有些人會在自己不喜歡或不擅長的領域中混吃等死，直到退休後再尋找夢想，也有些人會利用自己空餘的時間先去嘗試一些不同的事情，企圖在斜槓領域中發揮自己的所長。

無論如何，將軍只有在對的戰場中才能打勝仗。因此，當我們平常想用不對的鑰匙去開一扇上了鎖的門時，除了幾乎會保證是徒勞無功外，即使花了許多功夫勉強地打開，門和鑰匙都可能會受到損害，而且，獲得的成效和自己的付出往往是不成比例的。

所以，在量子覺知時代來臨的當下，我們首先該關注的不是因量子力學或AI所帶來的一切皆有可能、但一切均不確定的機會，而是先覺知自己具備的能力、天賦與終極願力，再真誠地面對所有的現實，以有意義的選擇將模糊的量子機率塌縮成百分之百的確定。

而組織中的領導者也必須明瞭，未來只有在平日先了解每位成員的天賦、能力及願力，並且照顧到會影響外顯言行的內在思維，才能在工作上把對的人，放在對的位置上，進而提供對的協助，並做出對的結果。

倘若領導者事先能主動地將自己及所有成員的個人願力與欲完成的目標相契合，那麼在意識的同頻共振下就能讓每位成員全心投入團隊工作中。至於AI的參與度無論多少，結果都是能讓組織更輕鬆地完成任務了。