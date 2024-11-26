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長榮海運斥資約18億元 與新加坡港務集團共同投資設立貨櫃碼頭

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮海運公司與新加坡港務集團(PSA)26日簽約共組合資企業 。長榮海運提供
長榮海運公司與新加坡港務集團(PSA)26日簽約共組合資企業 。長榮海運提供

長榮海運公司（2603）與新加坡港務集團(PSA)26日簽約預計斥資在總交易金額不超過新加坡幣 7663.6萬元，折算台幣約18.46億元，共同投資設立貨櫃碼頭公司，新公司長榮持有49%股權，強化雙方營運效益及碼頭作業產能。

該貨櫃碼頭預計將於2024年底開始營運。這項戰略合作關係可讓長榮海運日益擴展的全球運能，在新加坡獲得長期穩定的碼頭作業效能。

長榮海運與PSA也將同時持續深化雙方合作關係，提升雙方營運效率，共同推動數位創新，並朝向永續發展的目標前進。透過雙方致力於提升作業技術與創新合作模式，提供顧客更加卓越的運輸品質。

PSA國際港務集團東南亞區域總裁郭瑞龍表示，PSA很高興能與長榮海運建立戰略合作關係，在長期合作關係基礎上，滿足航運市場快速變化的需求。通過整合彼此的服務及優勢，這一互利的合作夥伴關係將為雙方擴大商業利益及合作價值。

長榮海運董事長張衍義分析，環保船舶與高效能碼頭是長榮海運營運的核心，隨著公司業務拓展，也不斷尋找合適的合作夥伴，在全球重要地點建立符合營運需求的碼頭，在經過各方努力與支持，長榮海運與PSA的首個合資碼頭終於落成，填補了長榮海運在亞洲的重要拼圖，也為雙方未來在全球的深入合作展開新篇章。

碼頭 長榮海運

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