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泓德能源全年營收穩定成長 明年電力批發與零售市場添助力

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
泓德能源經營團隊今日共同主持法說會。左二為總經理周仕昌。圖／泓德能源提供
泓德能源經營團隊今日共同主持法說會。左二為總經理周仕昌。圖／泓德能源提供

泓德能源（6873）今日舉行法說會，釋出今年營收與獲利雖因整體市場盤整，但該公司依然可穩步成長，預估全年合併營收將再創新高。明（2025）年光電案場開發逐步回溫，工程收入動能持續穩固，並將深化開拓海外電力市場 ，海外案場正式開工也將挹注海外市場營收，且預 估高毛利率的電力批發與零售收入占比拉升，營收及獲利再創高可期。

泓德能源公布第3季及前三季財報，前三季合併營收達60億元，同比大增98.7%，已超越2023全年營收58.3億元；每股純益5.72元，高於去年同期的3.27元。

泓德能源表示，前三季營收主要來自光電與儲能工程，其中光電案場今年開工總量約160MW（百萬瓦），包含嘉義111MW光電案場預計2025年第二季完工。儲能案場則開工199MW，屏東99MW儲能案場預計2025年第三季完成；台南100MW儲能案場預定於今年12月動工，預計2026年商轉。泓德能源預期2025年光電案場開發將復甦，全年光電案場目標開工量近200MW，儲能則達近200MW。

在開發工程、設備銷售、電力零售與電力批發等四大成長引擎驅動下，泓德將持續積極布局海外自由電力市場。預估2026年起，電力零售與海內外批發業務的貢獻將逐步擴大，並預計至2030年結合穩定成長的各大事業體和智慧綠電系統，完成轉型為國際智慧電力公司。泓德能源也展現積極拓展海外市場的行動力，在日本與澳洲再生能源市場布局成果豐碩，目標開發量達3GW。

中光電 泓德能源 營收

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