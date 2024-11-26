10月房貸餘額增幅不再創高 「有朝向央行希望的方向走」

央行第7波選擇性信用管制效果浮現，中央銀行26日發布10月消費者貸款及建築貸餘額統計，10月底購置住宅貸款10兆9293億元，再創歷史新高，較9月增加693億元，較去年同期則是成長11.07％，年增率沒有再創新高，低於9月的11.26％。央行表示，觀察目前房市情況「有朝向央行希望的方向走」。

今年6月開始，購置住宅貸款年增率開始以雙位數字速度成長，6月年增率為10.21％，7月為10.82％，8月為11.03％，9月年增率來到11.26％，創下95年4月以來最大增速，10月年增率回落至11.07％，雖然只比9月低一些，但已是自今年5月以來，房貸餘額年增率首度下降。

不過，央行表示，由於10月有颱風假，工作天數減少，也有可能影響10月的房屋買賣及申貸件數，是否因此遞延至11月，還要再觀察。

央行官員表示，影響房貸餘額因素很多，包括銀行資金水位、申辦房貸民眾的信用狀況、房貸標的房屋屋況等等，變因較多，因此以房屋買賣移轉棟數增加情形來分析房市市況，可以比較直觀。

據央行統計數據，新北市10月買賣移轉棟數月增率及年增率各衰退26％以上，台北市月增率負0.18％，年增率負0.18％；台中月變動衰退18.38％、年增率負10.4％；台南月增3.91％，六都中只有台南市10月買賣移轉棟數較9月增加，年增率高雄月增率負15.5％÷高雄月減15.07％，年增率微增0.47％；桃園月變動率負5.16％，年增率也是負6.59％

央行表示，新青安占比也是持平，沒有再衝高，10月新青安占整體房貸餘額10.63％，雖然較9月的10.44％略高，但已無大幅衝高情形。

另外，代表供給面的建築貸款方面，10月建築貸款餘額3兆4596億元，續創歷史新高，年增率4.72％，創112年12月以來最大增幅，央行修正近3個月的建築貸款年增率，7月為1.89％，8月為3.53％，9月為4.23％，建築貸款年增幅度自8月開始擴大，但央行官員並不擔心，主要是因為餘額增加很小，年增率放大主要是基期因素。